Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 ноября -3°C
278

Эксперты: российские автомобилисты столкнутся с дефицитом бензина

Российские автомобилисты вскоре могут почувствовать недостаток в бензине. Действия правительства, которое принуждает компании снижать оптовые цены на бензин, переориентируют компании на экспорт и, как следствие, приведут к дефициту топлива, считают эксперты.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

К недостатку нефтепродуктов может привести согласованное ограничение поставок на внутренний рынок, пишут «Известия».

Если цены на бензин останутся замороженными продолжительное время, это может привести к убыткам компаний, считает ведущий эксперт Союза нефтегазпромышленников России Рустам Танкаев. Он считает, что убытки могут составить до 150 млрд рублей в год.

Соглашение также может повлиять на остановку модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а значит, и снижение качества топлива, пишет ura.ru.

Эксперты уверены, что грядущее повышение НДС, НДПИ и акцизов вызовет рост цен в 2019 году.

Между тем в правительстве пообещали, что после заморозки увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в следующем году не превысит 4,6%.

Позиция Кремля

В Кремле следят за противостоянием нефтяников и правительства из-за роста цен на топливо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, какие действия в сложившейся ситуации будут предприниматься — стоит расспрашивать правительство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка