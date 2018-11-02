Эксперты: российские автомобилисты столкнутся с дефицитом бензина

Российские автомобилисты вскоре могут почувствовать недостаток в бензине. Действия правительства, которое принуждает компании снижать оптовые цены на бензин, переориентируют компании на экспорт и, как следствие, приведут к дефициту топлива, считают эксперты.

К недостатку нефтепродуктов может привести согласованное ограничение поставок на внутренний рынок, пишут «Известия».

Если цены на бензин останутся замороженными продолжительное время, это может привести к убыткам компаний, считает ведущий эксперт Союза нефтегазпромышленников России Рустам Танкаев. Он считает, что убытки могут составить до 150 млрд рублей в год.

Соглашение также может повлиять на остановку модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а значит, и снижение качества топлива, пишет ura.ru.

Эксперты уверены, что грядущее повышение НДС, НДПИ и акцизов вызовет рост цен в 2019 году.

Между тем в правительстве пообещали, что после заморозки увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в следующем году не превысит 4,6%.

Позиция Кремля

В Кремле следят за противостоянием нефтяников и правительства из-за роста цен на топливо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, какие действия в сложившейся ситуации будут предприниматься — стоит расспрашивать правительство.