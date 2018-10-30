В Кремле прокомментировали повышение цен на бензин

Однако, по его словам, вопрос следует направить правительству. Дмитрий Песков отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — «предпринимаются очень активные, энергичные меры».

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей, пишут РИА Новости.

Напомним, нефтяники на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4−5 руб. за литр, пишет РБК со ссылкой на участника совещания.