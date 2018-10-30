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30 октября
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В Кремле прокомментировали повышение цен на бензин

Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Однако, по его словам, вопрос следует направить правительству. Дмитрий Песков отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — «предпринимаются очень активные, энергичные меры».

Резкий скачок цен на топливо произошел в России весной и в начале лета этого года. В апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом, в розничной продаже с середины апреля бензин в среднем по России стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня уже дороже 43 рублей, пишут РИА Новости.

Напомним, нефтяники на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4−5 руб. за литр, пишет РБК со ссылкой на участника совещания.

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