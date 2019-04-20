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Автоновости

ФАС разберется с повышением цен на проезд в регионах

Глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев поручил проверить рост стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В трамвае. Кондуктор.
В трамвае. Кондуктор.
Михаил Хаустов

Артемьев дал поручение региональным УФАС проанализировать рынок и установить факты роста цен сверх уровня инфляции, а также почему это происходит.

Проверки будут проходить при участии региональных и муниципальных органов власти. В каких именно регионах — не уточняется.

По данным ФАС, в ведомство стало поступать много жалоб на резкий рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах.

Новое повышение стоимости проезда в Алтайском крае будет с 1 мая в Рубцовске (до 24 рублей на нескольких городских маршрутах, которые обслуживает МУ ПАТП). Не исключено, что частные перевозчики также будут поднимать цены.

1 марта проезд подорожал в Бийске (до 20 рублей на автобусах и до 25 в маршрутках).

С 1 января цены выросли в Барнауле (до 23 рублей в больших автобусах и электротранспорте и 25 рублей в маршрутках).

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