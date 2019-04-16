С 1 мая в алтайском городе подорожает проезд

Администрация Рубцовска сообщила об изменении цен на проезд по городским и садоводческим маршрутам. Цены вырастут с 1 мая.

Повышение касается маршрутов, которые обслуживает МУП ПАТП.

По муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4 , 5 , 5к , 6 , 9 , 24 проезд будет стоить 24 рубля ( было 20 рублей)

5 5к 6 9 24 проезд будет стоить 24 рубля было 20 рублей) На маршрутах в садоводческие товарищества № 118 , 107 , 125 проезд будет стоить 35 рублей ( было 30 рублей)

Не исключено, что рубцовчан ждет повышение тарифов и от частных перевозчиков.

Прежнее повышение тарифов в Рубцовске было 1 октября 2018 года. В декабре до 20 рублей цены поднял перевозчик по маршрутам № 13, 30 до 20 рублей.

С 1 марта в Бийске выросла стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей, а в маршрутках — 25 рублей.