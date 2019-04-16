С 1 мая в алтайском городе подорожает проезд

Повышение касается маршрутов, которые обслуживает МУП ПАТП.
- По муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 4, 5, 5к, 6, 9, 24 проезд будет стоить 24 рубля (было 20 рублей)
- На маршрутах в садоводческие товарищества № 118, 107, 125 проезд будет стоить 35 рублей (было 30 рублей)
Не исключено, что рубцовчан ждет повышение тарифов и от частных перевозчиков.
Прежнее повышение тарифов в Рубцовске было 1 октября 2018 года. В декабре до 20 рублей цены поднял перевозчик по маршрутам № 13, 30 до 20 рублей.
С 1 марта в Бийске выросла стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей, а в маршрутках — 25 рублей.