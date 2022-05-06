9 мая в Барнауле перекроют некоторые участки дорог, сообщает пресс-служба ГИБДД по Алтайскому краю.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста

В День Победы будет перекрыто движение на следующих участках улиц:

с 08.30 до 13.00 пр. Социалистический от пр. Строителей до ул. Молодежной

с 08.00 до 23.00 ул. Димитрова от пр. Ленина до пр. Социалистического

с 08.00 до 16.00 пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя

с 15.00 до 23.00 площадь им. 5 Гв. Стрелковой дивизии от ул. 5 Западная до ул. 80 Гв. Дивизии

с 08.00 до 23.00 ул. Мерзликина от пр. Социалистический до пер. Геблера

с 08.00 до 12.00 ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина

с 17.00 до 22.30 ул. Чайковского , 21

Также будет закрыто движение по ул. Молодежной от пр. Социалистического до пр. Ленина.

Госавтоинспекция Барнаула просит водителей заранее выбирать пути объезда, не парковать личный транспорт на указанных участках улиц. Оставленные автомобили будут перемещаться эвакуатором на прилегающие территории.

Список мест Барнаула, где 9 мая прогремят праздничные салюты, можно посмотреть здесь.