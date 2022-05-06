Увидят все. Где 9 мая в Барнауле можно будет посмотреть салюты

Все салюты будут запущены в 22:00.
Главной точкой традиционно станет площадь Сахарова. В администрации города обещают, что фейерверком здесь можно будет любоваться до 10 минут.
Салют отгремит с территории двух парков — «Арлекино» и «Лесная сказка». Праздничная программа тут стартует в 17:00 и 19:00.
Посмотреть праздничный фейерверк можно будет также на площади перед зданием на улице Германа Титова, 9 и на площади в поселке Южный, перед домом культуры. События ко Дню Победы на этих точках начнутся в 16:00 и 20:00.
Напомним, 1 мая в Барнауле впервые запустили салют — в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.