Увидят все. Где 9 мая в Барнауле можно будет посмотреть салюты

Целых пять салютов запустят в Барнауле в День Победы. Рассказываем, где их смотреть, а полную программу можно посмотреть здесь.

Все салюты будут запущены в 22:00.

Главной точкой традиционно станет площадь Сахарова. В администрации города обещают, что фейерверком здесь можно будет любоваться до 10 минут.

Салют отгремит с территории двух парков — «Арлекино» и «Лесная сказка». Праздничная программа тут стартует в 17:00 и 19:00.

Посмотреть праздничный фейерверк можно будет также на площади перед зданием на улице Германа Титова, 9 и на площади в поселке Южный, перед домом культуры. События ко Дню Победы на этих точках начнутся в 16:00 и 20:00.

Напомним, 1 мая в Барнауле впервые запустили салют — в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.