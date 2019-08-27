ГИБДД ответила на поступившую жалобу о «покатушках» байкера Путина без шлема

ГИБДД Севастополя не будет наказывать президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму. Такой ответ пришел юристу Максиму Чихунову, который просил ведомство привлечь главу государства к ответственности.

Глава государства 10 августа посетил в Крыму организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона».

Президент приехал на мероприятие за рулем мотоцикла «Урал». За ним сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксенов. Все они ехали без шлемов.

Чихунов попросил наказать Путина и людей, которые ехали с ним на «Урале», по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), санкция которой предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей.

Юрист заметил, что закон для всех один и не должно быть «никаких двойных стандартов».

В ответе ГИБДД врио командира отдельной роты ДПС по Севастополю заявил, что глава государства имел полное право ехать без шлема.

Нормы не распространяются

В документе объясняется, что такое дорожное движение.

И сообщается, что «во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается (запрещается)». Поэтому нормы «правил <дорожного движения> на участников перечисленных мероприятий не распространяются».

Чихунов намерен оспаривать ответ ГИБДД, поскольку считает, что закон должны соблюдать все жители страны, пишет znak.com. По его словам, вне зависимости от мероприятия, участники дорожного движения обязаны следовать нормам безопасности.

Без ремня

В 2018 году Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста.

Он проехал за рулем КамАЗа во главе колонны грузовиков.

Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. kremlin.ru

Никто из сидящих в кабине не был пристегнут ремнями безопасности — это вызвало бурную дискуссию в обществе. И выяснилось, что у президента РФ есть права категории C. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пусть попробуют

Позже на этот счет высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства.

«Понимаю, что ПДД это требуют <использование при движении ремней безопасности>, но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют», — заявил он.