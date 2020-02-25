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Глава Кузбасса рассказал, как проложат трассу Абакан — Бийск

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что власти заинтересованы в строительстве транзита из Алтая в Хакасию и далее — в Кузбасс, сообщает портал «Сибдепо».

Дорога зимой.
Дорога зимой.
СС0

Этот проект стал одним из итогов подготовки региона к празднованию его 300-летнего юбилея. Проект новой дороги — один из результатов работы Кузбасса в ассоциации «Сибирское соглашение»

«Мы работаем над дорогой из Алтая в Хакасию и далее через Кузбасс. Ведется работа над проектом новой дороги в Междуреченск в обход Мысков, Междуреченск очень перспективен для туризма и мы будем делать новую трассу», — рассказал губернатор.

Ранее altapress.ru сообщал, если трасса пройдет через Междуреченск, то Алтайскому краю нужно будет реконструировать около 160 км дороги Бийск — Целинное — Ельцовка. Это обойдется в 5,7−6,2 млрд рублей.

Еще в июне 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, руководитель Кемеровской области Сергей Цивилев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих подписали соглашение о строительстве трассы Абакан — Бийск.

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