Госдума готовит законопроект об отмене платы в системе «Платон»

Документ уже размещен в электронной базе данных парламента.
В пояснительной записке говорится — в условиях санкций российские транспортные компании несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в «Платоне», пишет bfm.ru.
«Снижение издержек перевозчиков позволит российской экономике быстрее оправиться от санкционного давления», — поясняет издание.
Законопроект планируется подготовить к первому чтению к лету этого года.
В 2020 году сообщалось, что «Платон» за пять лет заработал 130 млрд рублей.