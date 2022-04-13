13 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Госдума готовит законопроект об отмене платы в системе «Платон»

Депутаты Госдумы инициируют отмену платы в системе «Платон», сообщает «Интерфакс».

Что сделано на деньги от "Платона".
Что сделано на деньги от "Платона".
Фото из свободных источников.

Документ уже размещен в электронной базе данных парламента.

В пояснительной записке говорится — в условиях санкций российские транспортные компании несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в «Платоне», пишет bfm.ru.

«Снижение издержек перевозчиков позволит российской экономике быстрее оправиться от санкционного давления», — поясняет издание.

Законопроект планируется подготовить к первому чтению к лету этого года.

В 2020 году сообщалось, что «Платон» за пять лет заработал 130 млрд рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость