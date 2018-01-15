Холдинг "АНТ" избавляется от автосалона Nissan на въезде в Бийск

В Бийске выставили на продажу автосалон, расположенный на Чуйском тракте у въезда в наукоград со стороны Барнаула. Ранее холдинг "АНТ" продавал здесь автомобили Nissan. Сейчас здание вместе с участком в 2,3 га продают за 88,8 млн рублей.
В объявлении на сайте avito.ru сказано, что площадь первого этажа составляет чуть менее 2 тыс. кв метров, второго — 900. В здании — торговые площади, подсобные и офисные помещения, кафе-бар, зона приемки и ремонта автомобилей, мойка. Рядом — парковка и отдельная площадка для хранения транспорта.
Здание из каркасно-металлических сэндвич-панелей отапливается природным газом и подключено к центральному водоснабжению. Канализация — местная. "Объект полностью готов к эксплуатации. Реальному покупателю хороший торг, рассрочка", — пишет в объявлении риэлтор.
Холдинг "АНТ" запустил автосалон в эксплуатацию в 2014 году. Здесь продавали и обслуживали легковые автомобили марки Nissan. Однако с 2015 года падение авторынка усилилось, и в 2016 году автодилер заморозил актив в наукограде. По информации "Банкфакса", собственники "АНТ" рассчитывали, что бийский туркластер "Золотые ворота", где автосалон на тот момент оставался единственным участником, будет развиваться быстрее, и салон дополнят другие объекты притяжения.
Ранее барнаульские автодилеры говорили altapress.ru о том, что Бийск малопривлекателен с точки зрения продаж автомобилей, особенно иномарок. Напомним также, что в Бийск в 2016 году планировал зайти холдинг "Бипэк авто – Азия авто" из Усть-Каменогорска, но в последствии отказался от этой идеи.
Тем не менее в Бийске работают официальные дилеры таких марок как Lada, Toyota, Ford (компания Терминал-Моторс), УАЗ, ГАЗ, Renault, Lifan и другого китайского бренда Hawtai.
Факт
Это уже не первый автосалон, который "АНТ" продал за последние годы. Так, в 2016 году владелец холдинга Александр Поддубный продал автоцентр Lada на Змеиногорском тракте владельцу "Барнаульского автоцентра КАМАЗ".
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