И в город, и в горы. Что за стильный кроссовер продают за 2,3 млн рублей в Барнауле

Changan CS35 Plus продают за 2,3 млн рублей в Барнауле. Он подойдет как для поездок по городу, так и для выезда на природу. Объявление размещено на Drom.ru.

Габариты Changan CS35 Plus впечатляют Длина — 4335 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1660 мм. Кузов выкрашен в цвет металла, а низ украшает рубиновая полоса.

В дилерском центре у автомобиля сменили передний и задний бампер. Ему поставили новую оптику и радиаторную решетку.

За счет этого машина стала визуально больше и получила оригинальную ячеистую структуру. Это сделало облик автомобиля более статусным и дорогим, по словам дилера.

Благодаря дорожному просвету в 180 мм кроссовер легко преодолевает небольшие ухабы и кочки. Независимая передняя подвеска в сочетании с торсионной балкой сзади компенсируют вибрации.

Салон отделали черной кожей. На приборной панели установили два дисплея с данными автомобиля и мультимедией.

У Changan CS35 Plus бензиновый двигатель на 1,4 л, автоматическая коробка передач и 149 лошадиных сил.