27 февраля
﻿
Автоновости

Молодой Lexus цвета темного шоколада продают за 4 млн рублей в Барнауле

Lexus NX200 в глянцевом цвете продают за 4 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus NX200 за 4 млн рублей
Lexus NX200 за 4 млн рублей
Drom.ru

Lexus NX200 — это японский кроссовер 2020 года выпуска. Кузов выкрашен в цвет темного шоколада, который переливается на солнце.

В дизайне присутствуют ломаные грани, перед украшает большая решетка радиатора, фары снизу подчеркнуты светодиодными линиями. Из-за этого автомобиль стали сравнивать с его коллегами кроссовером Lexus RX и купе Lexus LC.

Салон отделан кожей двух контрастных цветов — темного-серого и светло-бежевого. Для удобства водителя установили мультируль и мультимедийный экран. С его помощью можно как включить музыку, так и управлять автомобилем.

У Lexus NX200 есть электроподогрев передних сидений, климат контроль, помощь при спуске с горы, помощь при парковке и другие системы.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2 л, коробка передач — вариатор и 150 лошадиных сил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость