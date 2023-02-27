Молодой Lexus цвета темного шоколада продают за 4 млн рублей в Барнауле

Lexus NX200 в глянцевом цвете продают за 4 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Lexus NX200 — это японский кроссовер 2020 года выпуска. Кузов выкрашен в цвет темного шоколада, который переливается на солнце.

В дизайне присутствуют ломаные грани, перед украшает большая решетка радиатора, фары снизу подчеркнуты светодиодными линиями. Из-за этого автомобиль стали сравнивать с его коллегами кроссовером Lexus RX и купе Lexus LC.

Салон отделан кожей двух контрастных цветов — темного-серого и светло-бежевого. Для удобства водителя установили мультируль и мультимедийный экран. С его помощью можно как включить музыку, так и управлять автомобилем.

У Lexus NX200 есть электроподогрев передних сидений, климат контроль, помощь при спуске с горы, помощь при парковке и другие системы.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2 л, коробка передач — вариатор и 150 лошадиных сил.