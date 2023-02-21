Китайский красный бык. Dongfeng DF6 продают за 3,4 млн рублей в Барнауле

Dongfeng DF6 построен на лицензионной базе Nissan Navara образца 2014 года. При этом производители сделали оригинальный экстерьер, который формируют внешние панели, фары и фонари.
У автомобиля ярко-красный кузов с мощным передом и округлым багажником. Салон отделан бежевой кожей. Приборная панель включает все необходимое: кондиционеры, мультимедийный дисплей с видом от камеры заднего вида, USB-магнитола с управлением на руле и так далее.
За безопасность отвечают антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий и антипротивобуксовочная система, а также электронная система стабилизации и подушки безопасности водителя и пассажира.
У Dongfeng дизельный двигатель на 2,3 л, автоматическая коробка передач и 163 лошадиных сил.