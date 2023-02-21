21 февраля
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Автоновости

Китайский красный бык. Dongfeng DF6 продают за 3,4 млн рублей в Барнауле

Ярко-красный Dongfeng DF6 продают за 3,4 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

Dongfeng DF6 2022 года за 3,4 млн рублей
Dongfeng DF6 2022 года за 3,4 млн рублей
Drom.ru

Dongfeng DF6 построен на лицензионной базе Nissan Navara образца 2014 года. При этом производители сделали оригинальный экстерьер, который формируют внешние панели, фары и фонари.

У автомобиля ярко-красный кузов с мощным передом и округлым багажником. Салон отделан бежевой кожей. Приборная панель включает все необходимое: кондиционеры, мультимедийный дисплей с видом от камеры заднего вида, USB-магнитола с управлением на руле и так далее.

За безопасность отвечают антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий и антипротивобуксовочная система, а также электронная система стабилизации и подушки безопасности водителя и пассажира.

У Dongfeng дизельный двигатель на 2,3 л, автоматическая коробка передач и 163 лошадиных сил.

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