«Это инсценировка»: перевозчик ответил на обвинения в стрельбе по окнам автобусов

Представитель компании «Командирское» Олег Бесчастный объяснил стрельбу по окнам его автобусов происками конкурентов. Один из них в беседе с altapress.ru опроверг обвинения и назвал ситуацию инсценировкой.

Что произошло

15 апреля появилась информация о том, что автобусы компании «Командирское» обстреляли из пневматического оружия. В соцсетях сотрудники фирмы продемонстрировали фотографии разбитых стекол. По их словам, инцидент произошел днем, когда автобусы везли пассажиров по маршруту.

Представитель «Командирского» Олег Бесчастный рассказал «Банкфаксу», что его автобусы обстреливают уже несколько недель подряд. Он добавил, что перевозчик обратился в полицию и отправил прострелянные стекла на экспертизу.

Бесчастный заявил, что к этим происшествиям могут быть причастны конкуренты — предприниматели Антон Еньшин и Евгений Падеров. Осенью 2018 года «Командирское» победило обоих в аукционах и завоевало право работать на их маршрутах (№ 18 и 58 соответственно).

Олег Бесчастный,

представитель компании «Командирское»:

Это мое личное мнение. Прошел конкурс, мы выиграли право работать на маршруте. Они остались недовольны. Больше откуда? Мы написали в полицию, а что еще мы можем сделать? Пока ответов не было. Боимся, что кто-нибудь пострадает. Да и водители боятся выезжать на линию. Двое уволились после этих обстрелов.

Олег Бесчастный. Анна Зайкова

Что ответили конкуренты

Антон Еньшин считает публичные обвинения со стороны Бесчастного необоснованными Об этом он рассказал altapress.ru. «Мы — взрослые люди, мы решаем конфликты правовым путем — через суд и антимонопольный комитет», — добавил он.

Еньшин вообще сомневается, что стекла в автобусах «Командирского» действительно разбиты выстрелами.

Антон Еньшин,

перевозчик:

Чтобы получить больше баллов на конкурсе и победить, «Командирское» поставило в салоне автобусов видеонаблюдение. Где записи инцидентов? Где комментарии пассажиров, которые могли бы подтвердить, что были выстрелы? Без таких доказательств все это больше похоже на инсценировку, чтобы очернить конкурентов и заработать себе какие-то дивиденды.

Тем временем, судебное разбирательство по иску Антона Еньшина к транспортному комитету администрации Барнаула продолжается. Напомним, перевозчик требует аннулировать результаты конкурса на маршрут № 18, в котором он уступил «Командирскому».

Автобус № 18 на улице Воровского. fotobus.msk.ru/

Евгений Падеров от комментариев отказался.

Другой перевозчик, пожелавший остаться анонимным, предполагает: стекла могли разбиться из-за летящих из-под колес камней.

Как начинался конфликт

В сентябре 2018 года мэрия объявила, что разыграет на конкурсе несколько маршрутов, в том числе № 18 и 58. Это не было неожиданным: в конце ноября у Падерова и Еньшина истекал срок действия документов, разрешающих работать на этих линиях. В лотах конкуренцию действующим перевозчикам составила фирма «Командирское».

1 ноября комиссия при транспортном комитете объявила: со счетом 110 на 104,69 баллов «Командирское» победило Еньшина, а с результатом 110 на 55 баллов — Падерова.

29 ноября результаты конкурса аннулировали по требованию УФАС. Антимонопольщики вмешались по обращению Антона Еньшина, который заявил о нарушениях процедуры определения победителя.

После этого старым перевозчикам дали доработать две недели, а с 15 декабря по временным свидетельствам на маршруты вышли автобусы «Командирского». Это решение конкуренты также оспаривают. Как рассказал Антон Еньшин, его судебные разбирательства с мэрией продолжаются, следующее заседание будет в июне.