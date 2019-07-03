«Ищут повод не дать лицензию»: барнаульский перевозчик заявил, что его незаконно лишили маршрутов

1 июля компании «Транс-Лайн», которая обслуживала автобусные маршруты в Барнауле и пригороде, отказали в продлении лицензии. Андрей Танков, директор фирмы, считает, что ее необоснованно лишили права возить пассажиров. Он подал заявления в краевой Следственный комитет, УФАС и прокуратуру. Из-за того что автобусы не вышли на маршрут, без транспортного сообщения уже остался поселок Кислуха, сложности с доставкой местных жителей возникли и в селе Повалиха.

Что произошло

До 1 июля компания «Транс-Лайн» обслуживала пригородные маршруты № 250 «Барнаул — Повалиха — санаторий „Обские Плесы“» и № 251 «Барнаул — Боровиха». В краевой столице фирма работала на маршрутах № 33, 77 и 121.

Когда у «Транс-Лайна» закончилась лицензия на перевозки, три барнаульских маршрута достались компании «АГАС-Транс».

В Барнауле из-за смены перевозчика не произошло транспортного коллапса, а вот в населенных пунктах вокруг краевой столицы у людей возникли сложности.

Проблемы в пригороде

Глава Сибирского сельсовета Олег Боронин сообщил altapress.ru, что 1 июля местные жители не дождались автобусов № 251 и № 250 и поехали на другом транспорте. «Нас бросили», — заявил Боронин.

Водитель автобуса. Михаил Хаустов

Глава Повалихинского сельсовета Николай Головченко рассказал altapress.ru, что на следующий день, 2 июля, автобус № 250 так и не вышел на маршрут. Однако пока появилась договоренность с маршрутом № 269 «Барнаул — Цаплино». Этот автобус теперь заезжает в Повалиху и забирает людей. По словам Николая Головченко, в краевом минтрансе пояснили, что так будет до 4 июля.

На сайте ведомства указано, что в ближайшее время определят перевозчика, который и станет обслуживать пассажиров по маршрутам № 250 и 251 на время проведения конкурсных процедур. Там отметили, что это займет несколько дней. Кроме того, спустя время по результатам открытого конкурса определят постоянного перевозчика.

Николай Головченко также сообщил, что по состоянию на 2 июля без транспортного сообщения остается поселок Кислуха. Там, не считая дачников, постоянно проживает около 200 человек.

Автобус ПАЗ. Bogdan Smykov в fotobus.msk.ru

Глава Повалихинского сельсовета отметил, что проблема с транспортным сообщением крайне актуальна и для его села:

У нас проживают 3500 человек. Из них тысяча — молодежь и примерно 800 пенсионеров, остальные работают. На территории трудятся порядка 300 человек, все другие выезжают.

Меж тем в минтрансе края просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. В ведомстве отмечают, что сельчане могут воспользоваться железнодорожным транспортом.

Почему «Транс-Лайн» считает решение властей незаконным

Андрей Танков, директор компании «Транс-Лайн», сообщил, что подал заявку на продление лицензии еще 10 июня. По его словам, он ходил в Южно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (МУГАДН) каждый день, как на работу.

Сначала объясняли, что сейчас большой наплыв документов на переоформление лицензий лежит на подписи. А потом позвонили и сказали, что мне отказано в ее выдаче. Мотивировали тем, что наш инженер по безопасности дорожного движения работает неофициально. В этот же день успел привезти им договор, где было сказано, что человек оформлен с начала июня, — рассказывает Андрей Танков.

Документы. СС0

После этого директор компании «Транс-Лайн» написал заявление о приобщении договора к материалам. Однако, по его словам, это не принесло результатов.

Мне кажется, они ищут повод не дать лицензию. Недавно нам сказали, что было изменение юридического адреса, хотя это не так. А теперь и вовсе сообщили, что никакого заявления от меня не поступало, — утверждает Андрей Танков.

Представители «Транс-Лайна» уже обратились в Следственный комитет, антимонопольную службу и прокуратуру. В частности, Андрей Танков считает, что должностные лица Южно-Сибирского МУГАДН воспрепятствовали его предпринимательской деятельности, и просит возбудить уголовное дело.

Что говорят власти

Станислав Ильин, заместитель начальника Южно-Сибирского МУГАДН, сообщил, что перевозчик «Транс-Лайн» допустил грубое нарушение при оформлении лицензии и подал недостоверные сведения. Он также признал, что проблема возникла с человеком, ответственным за безопасность дорожного движения (БДД).

Мы провели проверку, которая показала, что этот человек не работает в данной организации. А по постановлению правительства специалист обязательно назначается из числа работников компании, — сообщил Ильин.

В связи с этим перевозчику и отказали в выдаче лицензии. Ситуация может измениться, когда представители «Транс-Лайн» снова подадут документы на лицензирование. Однако, по словам Ильина, пока этого не произошло.

Общественный транспорт. Автобус. СС0

Что дальше

Представители компании «Транс-Лайн» сообщили, что им ничего не остается, кроме как ждать реакции правоохранительных органов. Снова подавать документы на получение лицензии они не будут. По словам Андрея Танкова, до 1 июля действовала упрощенная выдача лицензий. Если он подаст документы еще раз, то их рассмотрение может занять до 45 суток.