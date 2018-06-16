Из-за коммунальщиков в Барнауле на два месяца перекроют и сузят несколько дорог

В Барнауле с 18 июня по 18 августа перекроют проезд по одной полосе на нескольких участках улицы Северо-Западная. Кроме того, на двух участках проезд для машин будет полностью закрыт. Это следует из информации на сайте городской администрации.
Так, проезжую часть на два месяца сузят по нечетной стороне улицы Северо-Западная в районе домов №35,39, 61, 63, 79, 89а
Кроме того, с 08.00 23 июня до 20.00 26 июня будет закрыт проезд по всей ширине улицы Смирнова в районе пересечения с ул. Северо-Западной.
Также полностью закроют проезд по внутриквартальному проезду на улице Попова в районе жилых домов №6,10/2. Ограничение будет действовать с 08.00 18 июня до 20.00 18 августа.
На всех этих участках "Барнаульская теплосетевая компания" и "Барнаульская тепломагистральная компания" будут ремонтировать тепловые сети. Водителей просят выбирать пути объезда.
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