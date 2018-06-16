Из-за коммунальщиков в Барнауле на два месяца перекроют и сузят несколько дорог

Так, проезжую часть на два месяца сузят по нечетной стороне улицы Северо-Западная в районе домов №35,39, 61, 63, 79, 89а

Кроме того, с 08.00 23 июня до 20.00 26 июня будет закрыт проезд по всей ширине улицы Смирнова в районе пересечения с ул. Северо-Западной.

Также полностью закроют проезд по внутриквартальному проезду на улице Попова в районе жилых домов №6,10/2. Ограничение будет действовать с 08.00 18 июня до 20.00 18 августа.

На всех этих участках "Барнаульская теплосетевая компания" и "Барнаульская тепломагистральная компания" будут ремонтировать тепловые сети. Водителей просят выбирать пути объезда.

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