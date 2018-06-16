Автоновости

Из-за коммунальщиков в Барнауле на два месяца перекроют и сузят несколько дорог

Сегодня, 09:52.
Автоновости

В Барнауле с 18 июня по 18 августа перекроют проезд по одной полосе на нескольких участках улицы Северо-Западная. Кроме того, на двух участках проезд для машин будет полностью закрыт. Это следует из информации на сайте городской администрации.

Теплотрасса.
Теплотрасса. Фото : Анна Зайкова.

Так, проезжую часть на два месяца сузят по нечетной стороне улицы Северо-Западная в районе домов №35,39, 61, 63, 79, 89а

Кроме того, с 08.00 23 июня до 20.00 26 июня будет закрыт проезд по всей ширине улицы Смирнова в районе пересечения с ул. Северо-Западной.

Также полностью закроют проезд по внутриквартальному проезду на улице Попова в районе жилых домов №6,10/2. Ограничение будет действовать с 08.00 18 июня до 20.00 18 августа.

На всех этих участках "Барнаульская теплосетевая компания" и "Барнаульская тепломагистральная компания" будут ремонтировать тепловые сети. Водителей просят выбирать пути объезда.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus