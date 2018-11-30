Из-за непогоды в Алтайском крае начали перекрывать дороги

В Алтайском крае утром 30 ноября из-за ухудшения погоды и для снижения рисков ДТП начали ограничивать движение на дорогах, сообщает ГИБДД региона.

Так с 10 утра было временно ограничено движение на дороге «Поспелиха — Курья — Третьяково» (в границах от города Змеиногорска до села Савушки). Движение уже восстановили. По состоянию на 12 часов в Алтайском крае нет дорог, перекрытых из-за непогоды.

В ГИБДД края рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. При необходимости советуют пользоваться железнодорожным транспортом.

Напомним, синоптики объявили в Алтайском крае штормпрогноз. В регионе прогнозируют мокрый снег и дождь, переходящий в снег. Местами возможны сильные осадки, а в предгорьях очень сильные. Также предупреждают о гололеде, гололедных явлениях, отложениях мокрого снега и метели. Ветер усилится до 17−22 м/с, местами порывы достигнут 25−27 м/с. На дорогах — сильная гололедица, снежные заносы. Кроме того, в крае похолодает.