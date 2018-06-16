Из-за ремонта на трассе в Горный Алтай движение на пару лет пустят по временному мосту

На Чуйском тракте в Красногорском районе Алтайского края начали капитально ремонтировать мост через Ишу. В 2018 году дорожники построят здесь объездную дорогу и временный мост, сообщает управление автомобильных дорог "Алтай".
Когда возведут временный мост, существующий закроют до 2020 года. Опоры моста полностью переустроят с использованием современных материалов и технологий, смонтируют новые металлические пролеты. Земполотно укрепят с помощью габионов (камней в сетках – прим. ред.), построят новую водоотводную систему, подходы к мосту капитально отремонтируют.
Мост был построен в 1965 году и уже не справляется с современными нормативными нагрузками: здесь действует ограничение общей массы – 20 тонн при движении в колонне.
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