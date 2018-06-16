Из-за ремонта на трассе в Горный Алтай движение на пару лет пустят по временному мосту

Когда возведут временный мост, существующий закроют до 2020 года. Опоры моста полностью переустроят с использованием современных материалов и технологий, смонтируют новые металлические пролеты. Земполотно укрепят с помощью габионов (камней в сетках – прим. ред.), построят новую водоотводную систему, подходы к мосту капитально отремонтируют.

Мост был построен в 1965 году и уже не справляется с современными нормативными нагрузками: здесь действует ограничение общей массы – 20 тонн при движении в колонне.

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