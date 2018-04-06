Из-за резкого подъема талых вод на Алтае вновь перекрывают дороги

Движение на участке "Топчиха – Нагорный" - от села Хабазино до села Красноярка перекрыто. Проехать по этому участку не возможно из-за размыва дорожного полотна.

На данном отрезке автодороги введено временное ограничение движения для всех транспортных средств. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.



Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности и просит водителей быть предельно внимательными.

Напомним, в первую волну паводка 2018 года уже были случаи, когда на опасных участках машины сносило потоком талых вод.

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