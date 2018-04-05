Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Где уровень воды снизился:

Обь

Усть-Чарышская Пристань: 457 см, -17 см за сутки;

Катунь

Сростки: 277 см, -14 см за сутки;

Бия

Бийск: 175 см, -9 см за сутки;

Турочак: 159, -7 см за сутки;

Чарыш

Чарышское: -63 см, -8 см за сутки;

Чумыш

Тальменка: 588 см, -2 см за сутки;

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Обь

Барнаул: 441 см, +5 см за сутки;

Камень-на-Оби: 546 см, +17 см за сутки;

Алей

Рубцовск: 421 см; +29 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни в некоторых районах Алтайского края прогнозируют повышение среднесуточных температур. Это может привести к резкому росту уровню воды в реках.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае остаются подтопленными 306 приусадебных участков. В ликвидации последствий стихии участвуют почти 1500 человек, более 500 единиц техники, 66 плавсредства.