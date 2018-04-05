Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 441 см. До критической отметки (540 см) остался всего 1 метр. Однако в большинстве алтайских рек уровень воды спадает, сообщает алтайский ЦГМС.
Где уровень воды снизился:
Обь
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Усть-Чарышская Пристань: 457 см, -17 см за сутки;
Катунь
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Сростки: 277 см, -14 см за сутки;
Бия
-
Бийск: 175 см, -9 см за сутки;
-
Турочак: 159, -7 см за сутки;
Чарыш
-
Чарышское: -63 см, -8 см за сутки;
Чумыш
-
Тальменка: 588 см, -2 см за сутки;
В некоторых местах уровень воды поднялся:
Обь
-
Барнаул: 441 см, +5 см за сутки;
-
Камень-на-Оби: 546 см, +17 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 421 см; +29 см за сутки.
Altapress.ru писал, что в ближайшие дни в некоторых районах Алтайского края прогнозируют повышение среднесуточных температур. Это может привести к резкому росту уровню воды в реках.
Напомним, по последним данным, в Алтайском крае остаются подтопленными 306 приусадебных участков. В ликвидации последствий стихии участвуют почти 1500 человек, более 500 единиц техники, 66 плавсредства.
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