Обь в районе Барнаула приближается к критической отметке

Сегодня, 10:25.
Жизнь

Уровень воды в Оби в районе Барнаула поднялся до 441 см. До критической отметки (540 см) остался всего 1 метр. Однако в большинстве алтайских рек уровень воды спадает, сообщает алтайский ЦГМС.

В Барнауле частично вскрылась Обь.
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Где уровень воды снизился:

Обь

  • Усть-Чарышская Пристань: 457 см, -17 см за сутки;

Катунь

  • Сростки: 277 см, -14 см за сутки;

Бия

  • Бийск: 175 см, -9 см за сутки;

  • Турочак: 159, -7 см за сутки;

Чарыш

  • Чарышское: -63 см, -8 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 588 см, -2 см за сутки;

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Обь

  • Барнаул: 441 см, +5 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 546 см, +17 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 421 см; +29 см за сутки.

Altapress.ru писал, что в ближайшие дни в некоторых районах Алтайского края прогнозируют повышение среднесуточных температур. Это может привести к резкому росту уровню воды в реках.

Напомним, по последним данным, в Алтайском крае остаются подтопленными 306 приусадебных участков. В ликвидации последствий стихии участвуют почти 1500 человек, более 500 единиц техники, 66 плавсредства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров