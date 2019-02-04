Из-за роста цен на бензин жители Алтая пересаживаются на электрокары

Какие электромобили ездят на Алтае
В марте 2018 года ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнеросбыта» Павел Винницкий купил себе на 30-летие подержанный японский электроавтомобиль Nissan Leaf. Это не было спонтанным решением, Павел думал об этом почти 5 лет. К тому же в семье был подобный опыт: его отец самостоятельно устанавливал электромотор в советскую «инвалидку».
Подавляющее большинство пионеров «автоэлектрофикации» в Алтайском крае как и Павел передвигаются на праворульных хэтчбеках Nissan Leaf. Это одна из немногих моделей, которые до сих пор ввозят подержанными из Японии, потому что ввозные пошлины на электромобили меньше.
За 3 года число заказов на Nissan Leaf выросло в разы, сообщил директор барнаульской компании «Ассорти-Моторс» (занимается поставками б/у автомобилей из Японии в Россию) Василий Яшкин.
Василий Яшкин,
директор барнаульской компании «Ассорти-Моторс»:
Лично мы всегда возили только Nissan Leaf. У этой модели нет альтернатив по соотношению технических возможностей и стоимости. И, скорее всего, в ближайшее время вряд ли что-то изменится.
По состоянию на 1 февраля, на сайте drom.ru опубликовано 14 объявлений о продаже б/у электрокаров в Алтайском крае, и во всех случаях речь идет о Nissan Leaf. Еще год назад таких объявлений было значительно меньше.
Из этого среза видно: машины выпущены в 2011—2014 годах, стоимость в зависимости от комплектации и оставшегося ресурса батареи — от 465 тыс. рублей до 1,1 млн рублей.
С Василием Яшкиным не согласен барнаульский автоэксперт Андрей Аксенов. Он нашел альтернативу Nissan Leaf — миниатюрная Mitsbishi i-MiEV. В конце 2018 года он заказал себе такую из Японии, во второй половине февраля она пополнит автопарк Барнаула. За машину 2009 года выпуска с пробегом 35 тыс. км он заплатил чуть более 400 тыс. рублей.
Также известно, что в Барнауле есть электрокары бизнес-класса. Например, Tesla. Один из первых энтузиастов электромобилей в Алтайском крае, предприниматель Константин Горохов, сменил как минимум 5 таких машин. Благодаря ему в 2015 году Барнаул даже был рекордсменом по числу Tesla в Сибири.
20 декабря барнаульский автоцентр «Альбион-Моторс» запустил продажи электрокара Jaguar I-Pace стоимостью от 6 млн рублей. Первый уже продан и ездит по краю.
Электрокар — это правда выгодно?
«Алчность и лень двигают прогресс. Меня мотивировало первое: надоело наблюдать, как растут цены на горючее и расходные материалы», — объясняет барнаулец Артем Шубин, купивший Nissan Leaf осенью 2018 года. Желание сэкономить — главный ответ владельцев электрокаров на вопрос «Зачем?».
Собственник другого Leaf Сергей Муравлев из Бийска приводит такие расчеты: чтобы проехать 150 км, электромобилю нужно потратить 20 кВт электроэнергии, которые стоят около 60 рублей. В то же время на среднем бензиновом автомобиле придется сжечь 15 литров топлива за 650 рублей.
Другие владельцы электрокаров называют такие цифры: 34−50 копеек летом и 80−100 — зимой. Это в 7−10 раз меньше, чем на среднестатистических автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Экономия получается не только на топливе, но и на обслуживании: не нужно менять масло, ремни, свечи, фильтры и другие расходники. Из регулярных хлопот только замена масла в редукторе.
Эйфорию от таких цифр и фактов обычно перевешивает беспокойство за судьбу батареи. Производитель дает на нее гарантию 8 лет или 160 тыс. км пробега. Приехавшие на Алтай уже подержанными электромобили стремительно приближаются к этому возрасту. В среднем у батарей от Nissan Leaf в Алтайском крае оставшийся ресурс составляет 60−80%.
В России нет сложившейся практики, что делать с мертвыми батареями — пока никто не искатал весь ресурс. Очевидно, что покупать новую никто не будет — выйдет дороже автомобиля. Владельцы «электричек» настроены ремонтировать (она состоит из почти сотни ячеек, и часть из них при необходимости можно заменить), или искать подержанную.
Павел Винницкий,
ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнергосбыта», владелец Nissan Leaf:
Я подсчитал: экономией на бензине при пробеге в 30 тыс. километров я окуплю даже самую дорогу б/у батарею. Они стоят от 60 до 120 тыс. рублей. И это я считал, когда бензин стоил 32 рубля, а не 42, как сейчас!
Андрей Аксенов уже изучил рынок батарей для своего Mitsbishi i-MiEV и говорит, что новая китайская обойдется в приемлемые 120 тыс. рублей.
Артем Шубин добавляет: ресурс современного ДВС составляет примерно столько же, и его замена тоже обойдется в сопоставимую сумму.
Чем хороши и плохи электромобили
Мы поговорили с пятью владельцами Nissan Leaf. Вот какие плюсы они отмечают помимо экономии:
- Динамика. Автомобиль выдает максимальный крутящий момент сразу, со старта. «Троллейбусную» динамику разгона неспортивного с виду хэтчбека сравнивают с тем, как ускоряется Toyota Mark II с 2,5 или даже 3-литровым мотором.
- Тишина. Никакого рева двигателя, слышно только шелест шин.
- Надежность. В электрокаре особо нечему ломаться. Ремонтировать приходится только ходовую часть, а она сама обычная, как на Nissan Juke.
- Управляемость. Тяжелая батарея находится под полом, и это снижает центр тяжести.
- Не нужно прогревать зимой. Кроме того, в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания, в электромобилях печка сразу дует теплом.
Кстати, ни один из собеседников не испытывал проблем с запуском электромобиля в мороз, хотя все они ездят на них практически каждый день. Как правило, хранят машины в гараже, заряжают ночью от обычной розетки V220. На это уходит 6−8 часов.
Главный минус бюджетного электроавтомобиля — запас хода. Летом на Nissan Leaf с батареей емкостью 24 кВт (самый доступный и распространенный вариант) проезжают без подзарядки по 130−170 км. Зимой это расстояние сокращается в 2−3 раза, в зависимости от температуры. Дело в том, что значительная часть энергии уходит на обогрев салона. Выключив печку можно увеличить запас хода, но ехать будет некомфортно.
Из-за подобных ограничений все опрошенные «лифоводы» купили их как второй автомобиль — в пару к машинам с ДВС. «Электрички» для них пока исключительно городское транспортное средство.
Премиальные электроавтомобили в этом смысле более универсальны: запас хода у дорогих моделей 300−500 километров. В «Альбион-Моторс» рассказывают, что их клиент на Jaguar I-Pace в -22 градуса спокойно доехал без подзарядки из Барнаула до Белокурихи (228 км). Заявленный запас хода этого электрокроссовера — 480 км.
Если всем довольны, почему продают?
Все, кто выставил на продажу свои электромобили, утверждают, что не собираются расставаться с электроприводом. Чаще всего говорят, что хотят купить экземпляр с более «живой» батареей. Есть и те, кто в будущем готов вовсе отказаться от машин с ДВС.
Один из них — Сергей из села Советское одноименного района. В его семье уже четыре года ездят на электровелосипеде, а осенью 2018 года приобрели Leaf. Взяли экземпляр первого поколения с батареей 24 кВт, а теперь хотят поменять его на более дорогую версию с батареей в 40 кВт и запасом хода более 300 км. Такие стоят более 1,5 млн рублей. Для этого готовы продать и бензиновый автомобиль.
Павел Винницкий расстается с подарком самому себе, чтобы купить электромобиль побольше — минивэн Nissan e-NV200, а на более отдаленную перспективу присматривается к немецким электрокарам от Audi и BMW.
Спрос на электромобили растет, с каждым месяцем откликов на объявления становится больше, говорят продавцы. Электромобили ликвидны, если это достойные экземпляры по адекватной цене, подтверждает Василий Яшкин. Altapress.ru известны как минимум три случая перепродажи Nissan Leaf в Барнауле. Но чаще покупатели предпочитают заказывать эти машины с востока: больше доверяют японским аукционам, чем российским частникам.
Как будет развиваться сеть заправок
Число электромобилей в Алтайском крае будет расти. Экономика их эксплуатации говорит в пользу такой техники. Главный вопрос — какими темпами они станут массовым явлением на дорогах?
Андрей Аксенов,
эксперт, владелец электромобиля:
Возможно, пока развитие электромобилей у нас сдерживает некоторая инертность мышления. Ко всему новому большинство людей относятся скептически. Когда на автомобили начали ставить электронное зажигание и электронный впрыск, это тоже сначала принимали в штыки, а теперь никто не хочет возвращаться к карбюраторам.
Другой сдерживающий фактор — отсутствие инфраструктуры. Пока владельцы электрокаров привязаны к своему дому или офису, где они могут включить машину в розетку на несколько часов. Чтобы водитель «электрички» мог отправиться на ней дальше пригорода, нужна сеть «быстрых» заправок. На них батареи заправляют по другой технологии под высоким напряжением за 20−40 минут.
Такие зарядочные станции с декабря 2018 года стали появляться в Алтайском крае. Две установила для своих клиентов компания «Альбион-Моторс» — в своем сервисном центре и у входа в дилерский центр на проспекте Калинина. В компании отмечают, что интерес к Jaguar I-Pace у клиентов повышенный, и сразу несколько потенциальных покупателей ждут, когда барнаулький автосалон этой марки получит от представительства бренда квоты на новые экземпляры.
Примерно в то же время компания «Алтайэнерго» открыла станцию зарядки электрокаров на Правобережном тракте в 20 км от Барнаула, около АЗС «Лукойл», расположенной между Санниково и Новоалтайском. В 2019 году компания планирует установить такую же на Павловском тракте в районе аэропорта, а позже — в Сростках.
Павел Винницкий,
ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнергосбыта», владелец Nissan Leaf:
По моей информации, летом 2019 года зарядная станция должна появиться в Майме. Тогда я смогу ездить в Горный Алтай. А если подобная появится в районе поворота на Троицкое, то и в Барнаул.
Винницкий уверен: если сеть подобных станций будут развивать не только на трассах, но и в городах, то все таксисты перейдут на электротягу.
P.S.
«Электрокары — это одни сплошные компромиссы. Далеко не езди, печку не включай, рассчитывай, где ехать. Все ради чего? Ради экономии?». Это комментарий к статье про иркутских «лифоводов» на drom.ru. Судя по лайкам, эту позицию разделяют еще 452 человека. Но с грядущим ростом цен на бензин желающих пойти на такие компромиссы станет больше, считает Андрей Аксенов.