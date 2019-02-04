Из-за роста цен на бензин жители Алтая пересаживаются на электрокары

В Алтайском крае становится заметно больше электромобилей. На них ездят по Барнаулу, Бийску и даже по сельской местности. Владельцы таких машин довольны тем, сколько они экономят на топливе, ждут развития сети быстрых зарядных станций, но почти поголовно выставляют свои «электрички» на продажу.

Какие электромобили ездят на Алтае

В марте 2018 года ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнеросбыта» Павел Винницкий купил себе на 30-летие подержанный японский электроавтомобиль Nissan Leaf. Это не было спонтанным решением, Павел думал об этом почти 5 лет. К тому же в семье был подобный опыт: его отец самостоятельно устанавливал электромотор в советскую «инвалидку».

Подавляющее большинство пионеров «автоэлектрофикации» в Алтайском крае как и Павел передвигаются на праворульных хэтчбеках Nissan Leaf. Это одна из немногих моделей, которые до сих пор ввозят подержанными из Японии, потому что ввозные пошлины на электромобили меньше.

За 3 года число заказов на Nissan Leaf выросло в разы, сообщил директор барнаульской компании «Ассорти-Моторс» (занимается поставками б/у автомобилей из Японии в Россию) Василий Яшкин.

Василий Яшкин,

директор барнаульской компании «Ассорти-Моторс»:

Лично мы всегда возили только Nissan Leaf. У этой модели нет альтернатив по соотношению технических возможностей и стоимости. И, скорее всего, в ближайшее время вряд ли что-то изменится.

По состоянию на 1 февраля, на сайте drom.ru опубликовано 14 объявлений о продаже б/у электрокаров в Алтайском крае, и во всех случаях речь идет о Nissan Leaf. Еще год назад таких объявлений было значительно меньше.

Из этого среза видно: машины выпущены в 2011—2014 годах, стоимость в зависимости от комплектации и оставшегося ресурса батареи — от 465 тыс. рублей до 1,1 млн рублей.

С Василием Яшкиным не согласен барнаульский автоэксперт Андрей Аксенов. Он нашел альтернативу Nissan Leaf — миниатюрная Mitsbishi i-MiEV. В конце 2018 года он заказал себе такую из Японии, во второй половине февраля она пополнит автопарк Барнаула. За машину 2009 года выпуска с пробегом 35 тыс. км он заплатил чуть более 400 тыс. рублей.

Также известно, что в Барнауле есть электрокары бизнес-класса. Например, Tesla. Один из первых энтузиастов электромобилей в Алтайском крае, предприниматель Константин Горохов, сменил как минимум 5 таких машин. Благодаря ему в 2015 году Барнаул даже был рекордсменом по числу Tesla в Сибири.

20 декабря барнаульский автоцентр «Альбион-Моторс» запустил продажи электрокара Jaguar I-Pace стоимостью от 6 млн рублей. Первый уже продан и ездит по краю.

Электромобиль Jaguar I-Pace в барнаульском автосалоне. предоставлено компанией «Альбион-Моторс»

Электрокар — это правда выгодно?

«Алчность и лень двигают прогресс. Меня мотивировало первое: надоело наблюдать, как растут цены на горючее и расходные материалы», — объясняет барнаулец Артем Шубин, купивший Nissan Leaf осенью 2018 года. Желание сэкономить — главный ответ владельцев электрокаров на вопрос «Зачем?».

Собственник другого Leaf Сергей Муравлев из Бийска приводит такие расчеты: чтобы проехать 150 км, электромобилю нужно потратить 20 кВт электроэнергии, которые стоят около 60 рублей. В то же время на среднем бензиновом автомобиле придется сжечь 15 литров топлива за 650 рублей.

Другие владельцы электрокаров называют такие цифры: 34−50 копеек летом и 80−100 — зимой. Это в 7−10 раз меньше, чем на среднестатистических автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Экономия получается не только на топливе, но и на обслуживании: не нужно менять масло, ремни, свечи, фильтры и другие расходники. Из регулярных хлопот только замена масла в редукторе.

Nissan Leaf Павла Винницкого в Бийске.

Эйфорию от таких цифр и фактов обычно перевешивает беспокойство за судьбу батареи. Производитель дает на нее гарантию 8 лет или 160 тыс. км пробега. Приехавшие на Алтай уже подержанными электромобили стремительно приближаются к этому возрасту. В среднем у батарей от Nissan Leaf в Алтайском крае оставшийся ресурс составляет 60−80%.

В России нет сложившейся практики, что делать с мертвыми батареями — пока никто не искатал весь ресурс. Очевидно, что покупать новую никто не будет — выйдет дороже автомобиля. Владельцы «электричек» настроены ремонтировать (она состоит из почти сотни ячеек, и часть из них при необходимости можно заменить), или искать подержанную.

Павел Винницкий,

ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнергосбыта», владелец Nissan Leaf:

Я подсчитал: экономией на бензине при пробеге в 30 тыс. километров я окуплю даже самую дорогу б/у батарею. Они стоят от 60 до 120 тыс. рублей. И это я считал, когда бензин стоил 32 рубля, а не 42, как сейчас!

Андрей Аксенов уже изучил рынок батарей для своего Mitsbishi i-MiEV и говорит, что новая китайская обойдется в приемлемые 120 тыс. рублей.

Артем Шубин добавляет: ресурс современного ДВС составляет примерно столько же, и его замена тоже обойдется в сопоставимую сумму.

Nissan Leaf барнаульца Артема Шубина. из архива Артема Шубина.

Чем хороши и плохи электромобили

Мы поговорили с пятью владельцами Nissan Leaf. Вот какие плюсы они отмечают помимо экономии:

Динамика. Автомобиль выдает максимальный крутящий момент сразу , со старта. «Троллейбусную» динамику разгона неспортивного с виду хэтчбека сравнивают с тем , как ускоряется Toyota Mark II с 2,5 или даже 3-литровым мотором.

со старта. «Троллейбусную» динамику разгона неспортивного с виду хэтчбека сравнивают с тем как ускоряется Toyota Mark II с 2,5 или даже 3-литровым мотором. Тишина. Никакого рева двигателя , слышно только шелест шин.

слышно только шелест шин. Надежность. В электрокаре особо нечему ломаться. Ремонтировать приходится только ходовую часть , а она сама обычная , как на Nissan Juke.

а она сама обычная как на Nissan Juke. Управляемость. Тяжелая батарея находится под полом , и это снижает центр тяжести.

и это снижает центр тяжести. Не нужно прогревать зимой. Кроме того , в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания , в электромобилях печка сразу дует теплом.

Кстати, ни один из собеседников не испытывал проблем с запуском электромобиля в мороз, хотя все они ездят на них практически каждый день. Как правило, хранят машины в гараже, заряжают ночью от обычной розетки V220. На это уходит 6−8 часов.

Главный минус бюджетного электроавтомобиля — запас хода. Летом на Nissan Leaf с батареей емкостью 24 кВт (самый доступный и распространенный вариант) проезжают без подзарядки по 130−170 км. Зимой это расстояние сокращается в 2−3 раза, в зависимости от температуры. Дело в том, что значительная часть энергии уходит на обогрев салона. Выключив печку можно увеличить запас хода, но ехать будет некомфортно.

Из-за подобных ограничений все опрошенные «лифоводы» купили их как второй автомобиль — в пару к машинам с ДВС. «Электрички» для них пока исключительно городское транспортное средство.

Премиальные электроавтомобили в этом смысле более универсальны: запас хода у дорогих моделей 300−500 километров. В «Альбион-Моторс» рассказывают, что их клиент на Jaguar I-Pace в -22 градуса спокойно доехал без подзарядки из Барнаула до Белокурихи (228 км). Заявленный запас хода этого электрокроссовера — 480 км.

Электромобиль Jaguar I-Pace в барнаульском автосалоне. предоставлено компанией «Альбион-Моторс»

Если всем довольны , почему продают?

Все, кто выставил на продажу свои электромобили, утверждают, что не собираются расставаться с электроприводом. Чаще всего говорят, что хотят купить экземпляр с более «живой» батареей. Есть и те, кто в будущем готов вовсе отказаться от машин с ДВС.

Один из них — Сергей из села Советское одноименного района. В его семье уже четыре года ездят на электровелосипеде, а осенью 2018 года приобрели Leaf. Взяли экземпляр первого поколения с батареей 24 кВт, а теперь хотят поменять его на более дорогую версию с батареей в 40 кВт и запасом хода более 300 км. Такие стоят более 1,5 млн рублей. Для этого готовы продать и бензиновый автомобиль.

Павел Винницкий расстается с подарком самому себе, чтобы купить электромобиль побольше — минивэн Nissan e-NV200, а на более отдаленную перспективу присматривается к немецким электрокарам от Audi и BMW.

Электромобиль Jaguar I-Pace в барнаульском автосалоне. предоставлено компанией «Альбион-Моторс»

Спрос на электромобили растет, с каждым месяцем откликов на объявления становится больше, говорят продавцы. Электромобили ликвидны, если это достойные экземпляры по адекватной цене, подтверждает Василий Яшкин. Altapress.ru известны как минимум три случая перепродажи Nissan Leaf в Барнауле. Но чаще покупатели предпочитают заказывать эти машины с востока: больше доверяют японским аукционам, чем российским частникам.

Как будет развиваться сеть заправок

Число электромобилей в Алтайском крае будет расти. Экономика их эксплуатации говорит в пользу такой техники. Главный вопрос — какими темпами они станут массовым явлением на дорогах?

Андрей Аксенов,

эксперт , владелец электромобиля:

Возможно, пока развитие электромобилей у нас сдерживает некоторая инертность мышления. Ко всему новому большинство людей относятся скептически. Когда на автомобили начали ставить электронное зажигание и электронный впрыск, это тоже сначала принимали в штыки, а теперь никто не хочет возвращаться к карбюраторам.

Другой сдерживающий фактор — отсутствие инфраструктуры. Пока владельцы электрокаров привязаны к своему дому или офису, где они могут включить машину в розетку на несколько часов. Чтобы водитель «электрички» мог отправиться на ней дальше пригорода, нужна сеть «быстрых» заправок. На них батареи заправляют по другой технологии под высоким напряжением за 20−40 минут.

Такие зарядочные станции с декабря 2018 года стали появляться в Алтайском крае. Две установила для своих клиентов компания «Альбион-Моторс» — в своем сервисном центре и у входа в дилерский центр на проспекте Калинина. В компании отмечают, что интерес к Jaguar I-Pace у клиентов повышенный, и сразу несколько потенциальных покупателей ждут, когда барнаулький автосалон этой марки получит от представительства бренда квоты на новые экземпляры.

Nissan Leaf барнаульца Артема Шубина. из архива Артема Шубина.

Примерно в то же время компания «Алтайэнерго» открыла станцию зарядки электрокаров на Правобережном тракте в 20 км от Барнаула, около АЗС «Лукойл», расположенной между Санниково и Новоалтайском. В 2019 году компания планирует установить такую же на Павловском тракте в районе аэропорта, а позже — в Сростках.

Павел Винницкий,

ведущий инженер бийского отделения «Алтайэнергосбыта», владелец Nissan Leaf:

По моей информации, летом 2019 года зарядная станция должна появиться в Майме. Тогда я смогу ездить в Горный Алтай. А если подобная появится в районе поворота на Троицкое, то и в Барнаул.

Винницкий уверен: если сеть подобных станций будут развивать не только на трассах, но и в городах, то все таксисты перейдут на электротягу.

P.S.

«Электрокары — это одни сплошные компромиссы. Далеко не езди, печку не включай, рассчитывай, где ехать. Все ради чего? Ради экономии?». Это комментарий к статье про иркутских «лифоводов» на drom.ru. Судя по лайкам, эту позицию разделяют еще 452 человека. Но с грядущим ростом цен на бензин желающих пойти на такие компромиссы станет больше, считает Андрей Аксенов.