Из-за сильного снегопада и гололеда Барнаул встал в 10-балльных пробках

В 8 утра 26 марта Барнаул встал в пробках. Специализированный сервис "Яндекса" сообщает, что барнаульский пробкам присвоен индекс в 10 баллов. Это связано с тем, что в городе с воскресенья не прекращаясь идет мокрый снег. На улицах появились сугробы, на дорогах сильная гололедица.
По данным "Яндекс.Пробки", самый длинный затор образовался на Павловском тракте от Малаховского кольца до улицы Фурманова (длина пробки около 2,5 км). Здесь машины движутся со скоростью 5 км/ч.
Также затруднено движение по улицам Советской Армии, Власихинской, Малахова, Попова, Матросова, на проспектах Строителей и Ленина, а также в ряде других мест Барнаула.
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