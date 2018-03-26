Из-за сильного снегопада и гололеда Барнаул встал в 10-балльных пробках

Снег на дорогах Барнаула. Фото : altapress.ru. Снег на дорогах Барнаула. Фото : altapress.ru. Снег на дорогах Барнаула. Фото : altapress.ru. Снег на дорогах Барнаула. Фото : altapress.ru. Пробка. Фото : СС0.

По данным "Яндекс.Пробки", самый длинный затор образовался на Павловском тракте от Малаховского кольца до улицы Фурманова (длина пробки около 2,5 км). Здесь машины движутся со скоростью 5 км/ч.

Также затруднено движение по улицам Советской Армии, Власихинской, Малахова, Попова, Матросова, на проспектах Строителей и Ленина, а также в ряде других мест Барнаула.

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