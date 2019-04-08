Из-за введения тахографов автобусы в Барнауле перестанут возить пассажиров уже в обед

С 1 июля городским перевозчикам придется прерывать работу на несколько часов в середине дня. Из-за этого пассажирам может быть сложно уехать на автобусе в районе обеда. Об этом altapress.ru рассказали представители рынка перевозок.

Что произошло

С 1 июля во всех городских автобусах должны стоять тахографы. Приборы будут фиксировать, сколько часов водитель ездил и сколько времени отдыхал.

Сейчас практически все перевозчики нарушают режим труда и отдыха. По нормативам, в течение дня на автобусе должны работать как минимум двое водителей, но всегда трудится один. Все городские перевозки держатся на этой переработке — водители и руководители компаний идут на это, чтобы хоть что-то заработать, рассказывал altapress.ru президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов.

Что будут делать перевозчики

Представители отрасли надеются, что нововведение отложат как минимум на год. Однако пока нет никаких официальных подтверждений того, что это может произойти, заявил на конференции для транспортников 4 апреля руководитель компании «АлтайГлонассМониторинг» Николай Шилов. Он настроил перевозчиков на то, что покупать тахографы все же придется.

Если требование не отменят, перевозчикам нужно будет переходить на работу в две смены в течение дня. Для этого нужно увеличивать штат водителей. При условии, что у автобусных компаний Барнаула нехватка водителей достигает 40%, это невозможный сценарий.

Максим Зейберт,

замдиректора компании «Транс-Лайн» ( обслуживает маршруты № 33,77 и 121):

Скорее всего, перевозчикам придется делать перерывы в районе обеда. То есть примерно с 11 до 15 часов в городе будет мало автобусов. Других вариантов я не вижу.

По его словам, такие перерывы не понравятся не только пассажирам, но и водителям. Их заработки сократятся, и еще больше людей уйдет с автобусов на грузоперевозки.

Автобусы компании «Транс-Лайн». altapress.ru

Позиция ГИБДД

В ГИБДД заявляют, что будут жестко контролировать перевозчиков. Если инспектор выяснит, что водитель нарушил режим труда и отдыха и находится за рулем больше положенного, то не только выпишет штраф, но и не пустит автобус дальше — «до устранения нарушения». Об этом на транспортной конференции рассказал замначальника краевого ГИБДД Виктор Левченко.

Он дал понять перевозчикам, что поблажек ждать не стоит, и если кто-то из пассажиров в такой ситуации опоздает на вокзал или в аэропорт, это будет на совести перевозчика, а не ГИБДД. Предприниматели в ответ задали Левченко острый вопрос.

Юрий Князев,

директор транспортной компании «Дебют» из Белокурихи:

А вы уверены в квалификации ваших сотрудников? Дело-то серьезное. В автобусе сидят люди, которым надо ехать. А такие инциденты накаляют обстановку. Ваш сотрудник должен быть профессионалом. Ему нужно понять, реально ли было нарушение режима труда и отдыха. Ведь бывает, что водитель отдыхал, но забыл переключить режим на тахографе.

Виктор Левченко ответил, что сотрудник ГИБДД несет ответственность за свои действия, и предприниматели всегда могут их обжаловать.

Новое письмо Томенко

Тахографы упомянуты и в новом письме от сообщества барнаульских перевозчиков губернатору Алтайского края Виктору Томенко, которое они отправили в конце марта (копия есть в распоряжении редакции). Они указывают, что установка тахографа стоит 60−70 тыс. рублей (продавцы называют цены от 40 тыс. рублей) на каждый автобус. Это вместе с возможным ростом цен на топливо и запчасти бьет по экономическому состоянию компаний.

Сергей Дугин проехал на общественном транспорте barnaul.org

О возможных срывах перевозок из-за тахографов авторы письма не упоминают. Но утверждают, что без помощи исполнительной власти многие игроки могут обанкротиться и уйти с рынка. Чтобы отрасль работала стабильно, перевозчики просят:

поднять на 100 рублей компенсации за перевозку региональных и федеральных льготников. Эти граждане покупают проездные за 300 рублей , а еще 700 перевозчику платят из краевого бюджета ( до сентября 2018 года компенсация составляла 500 рублей). Сейчас ее просят увеличить до 800 рублей;

а еще 700 перевозчику платят из краевого бюджета до сентября 2018 года компенсация составляла 500 рублей). Сейчас ее просят увеличить до 800 рублей; заставить администрацию Барнаула платить транспортным фирмам компенсации за перевозку пенсионеров. По подсчетам перевозчиков , на провозе каждого пенсионера они теряют 10 рублей.

Под письмом подписались руководители компаний «БПТ», «Автомиг», «Алтай-авто», «СолГри», «Пассажиртранс», «Вега-Транс», «Гранд», а также предприниматели Гирина, Бесчасный и Дятковский.