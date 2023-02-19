Изумруд из прошлого. Что за ярко-зеленый автомобиль готовы обменять на баню в Барнауле

ГАЗ 21 — Волгу — 1970 года выпуска продают за 325 тыс. рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Этой зеленой старушке уже 53 года, и она все еще в отличном состоянии. Изумрудный кузов блестит на солнце, словно драгоценный камень. Салон отделан белой кожей, а под ногами не просто коврики, а настоящие ковры.

Над автомобилем провели тщательную работу, чтобы придать ей былой резвости и сохранить первоначальный вид. Сохранены мельчайшие детали, вплоть до рычажков на приборной панели.

«Отличный ретро автомобиль, вызывающий только положительные эмоции!» — заявляет продавец.

Владелец согласен обменять автомобиль на баню-бочку.

У Волги бензиновый двигатель на 2,5 л, механическая коробка передач и 75 лошадиных сил. Ее пробег — 4 тыс. км.