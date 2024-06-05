С начала 2024 года по май Владивостокская таможня успешно оформила ввоз 92 тыс. автомобилей из Японии, достигнув уровня до введения санкций.

Между тем после введения автомобильных санкций количество ввозимых авто упало до 8 тысяч.

Ранее Минздрав прокомментировал список лекарств, которые запрещены водителям.

В социальных сетях опубликовали список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.

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