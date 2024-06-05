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Автоновости

К досанкционному уровню вернулся ввоз японских автомобилей в Приморье

Владивостокская таможня восстановила досанкционные объемы ввоза автомобилей из Японии, сообщает ИА PrimaMedia.

С начала 2024 года по май Владивостокская таможня успешно оформила ввоз 92 тыс. автомобилей из Японии, достигнув уровня до введения санкций.

Между тем после введения автомобильных санкций количество ввозимых авто упало до 8 тысяч.

Ранее Минздрав прокомментировал список лекарств, которые запрещены водителям.

В социальных сетях опубликовали список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.

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