«Русский Rolls-Royce»: поездка по взлетной полосе, международный скандал из-за подарка. Подробности

Сестра лидера назвала автомобиль «лучшим подарком».

Однако в Южной Корее объявили передачу Aurus нарушением санкций и пообещали пожаловаться в ООН, указывает Газета.Ru. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына. По ее словам, "если у Сеула есть вопросы по поводу «соблюдения ооновских санкций» в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН".

История подарка

Лидер Северной Кореи был в России с официальным визитом осенью прошлого года. В рамках поездки он побывал с Путиным на космодроме «Восточный».

На космодром Ким Чен Ын приехал на своей машине, но там делегация сделала "внеплановую" остановку. А Путин показал гостю российские автомобили Aurus.

Российский и северокорейский лидеры посидели внутри нескольких автомобилей и осмотрели их снаружи. Ким Чен Ыну лимузин понравился.

А накануне стало известно, что президент РФ подарил северокорейскому коллеге автомобиль представительского класса Aurus. Информацию о подарке подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Каким транспортом доставили подарок в КНДР, — пока не сообщалось.

Напоказ

Между тем в 2018 году арабские шейхи заинтересовались российскими "штучными броневиками", как у Путина. Так, Бахрейн проявил заинтересованность в покупке российских автомобилей проекта «Кортеж» (выпускаются в РФ под брендом Aurus).

Путин демонстрировал достоинства своего Aurus Senat limousine иностранным коллегам. После переговоров в Кремле российский лидер показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду аль-Нахайяну. Также авто смог оценить президент Египта в ходе своего визита в Сочи. Там Владимир Путин даже прокатил своего коллегу по ночной гоночной трассе "Формулы 1". По словам президента Египта, он проявил интерес к российским автомобилям.

В 2019 году Путин прилетел в Белград, где его у трапа встретил президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер прокатил коллегу на собственном лимузине, который подали на взлетную полосу.

Путин ранее заявлял, что считает свой Senat из проекта «Кортеж» очень удобной и хорошо собранной машиной.

Президентский "броневик"

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве. Выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин.

Лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента РФ Владимира Путина. Название для модели выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля.

Факты

Впервые автомобиль был представлен 7 мая 2018 года на инаугурации главы государства Владимира Путина.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки 16 июля 2018 стал первой зарубежной поездкой президента России, где был задействован Aurus. Автомобили заранее доставили в Финляндию на самолете.

Автомобиль стали называть "русский Rolls-Royce" после Женевского автосалона в 2019 году.

Авиационный вариант

Также сообщалось, что Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова разработает авиационный вариант автомобильного двигателя Aurus, на основе которого создана линейка машин премиального класса, включая президентский кортеж.

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