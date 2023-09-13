Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Прежде всего следует сосредоточиться на автомобилях выезжающих россиян, которые исполняют импортное эмбарго, сообщает РБК .

Напомним, что ранее ЕК запретила россиянам вывозить даже личные вещи. Например, шампунь, косметику и телефоны.

На данный момент комиссия формально запрещает ввоз некоторых товаров, в том числе автомобилей.

Однако сейчас машины - это категория товаров, которая может обходить некоторые санкции.

Также отмечается, что эффективнее всего можно понять, что человек приехал из России, если у машины российский гос.номер и российская регистрация.

Ранее мы писали о том, какие запреты хотят ввести для пользователей электросамокатов - разбор altapress.ru.