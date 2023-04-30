Кабриолет Mercedes-Benz по достойной цене выставили на продажу. В ДТП замечен не был

Стоит такой красный красавец почти 30 млн рублей.

Не битый. В ДТП не был. Изготовлен в 2022 году.

Есть одно «но» для барнаульских автолюбителей — кабриолет продается в Новосибирске. Но, собственно, это же город-сосед. Так что примчаться на таком красавце в «столицу» мира — чем не повод для покупки. Тем более, на продажу авто выставил официальный дилер Volkswagen, Mercedes-Benz в Новосибирске.

Ранее скоростной кабриолет продавали за 23,7 млн рублей в Барнауле. Салон авто отделан красной кожей. В приборной панели установлен бортовой компьютер. Салон вмещает до четырех человек. У Porsche был один владелец в Корее. Он успел проехать 660 км. Продавец обещает доставить автомобиль в течение 3−8 недель.