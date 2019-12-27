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Новый год-2020

Как будет ходить общественный транспорт в Новый год и Рождество в Барнауле

В администрации Барнаула рассказали, как будет работать общественный транспорт 31 декабря и на каникулах.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус.
СС0

31 декабря

Транспорт работает как обычно

1 января

Утренние рейсы и количество автобусов уменьшатся на 60%.

2 и 3 января

Транспорт будет работать по расписанию выходного дня с сокращением количества автобусов на 30%.

С 3 по 8 января

По действующему расписанию выходного дня.

Рождество.
Рождество.
fotki.yandex.ru/next/users/alt-eparhia-press

В Рождество

В ночь с 6 на 7 января можно будет уехать с праздничной службы на троллейбусах и трамваях.

Покровский кафедральный собор:

В 1.30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево";

Свято-Никольская церковь:

В 1.45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;

Александро-Невский собор:

В 1.15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.

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