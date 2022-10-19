Как дотянуть до заправки с пустым бензобаком, рассказал эксперт

Сигнал на приборной панели индикатора еще не говорит о том, что бензин совсем закончился, рассказал агенству «Прайм» руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Avto Илья Иванский.

В баке еще остается пять-шесть литров топлива.

Снижение скорости и разгон приводят к сжиганию большего количества топлива, поэтому следует выбирать оптимальный маршрут без подъемов и лишних светофоров.

Также эксперт рекомендует отключить всю электронику в авто, закрыть до конца все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха.

«Ездить с пустым баком „категорически не рекомендуется“, но все же некоторые действия рассчитаны только на экстренные случаи», — уточняет он

Езда «на голодный желудок» может стать причиной раннего износа топливной системы. В особенности это касается фильтров и бензонасоса, им приходится работать на пределе мощности.

Некорректная работа мотора может привести к дорогостоящему ремонту машины.