19 октября
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Автоновости

Как дотянуть до заправки с пустым бензобаком, рассказал эксперт

Сигнал на приборной панели индикатора еще не говорит о том, что бензин совсем закончился, рассказал агенству «Прайм» руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Avto Илья Иванский.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В баке еще остается пять-шесть литров топлива.

Снижение скорости и разгон приводят к сжиганию большего количества топлива, поэтому следует выбирать оптимальный маршрут без подъемов и лишних светофоров.

Также эксперт рекомендует отключить всю электронику в авто, закрыть до конца все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха.

«Ездить с пустым баком „категорически не рекомендуется“, но все же некоторые действия рассчитаны только на экстренные случаи», — уточняет он

Езда «на голодный желудок» может стать причиной раннего износа топливной системы. В особенности это касается фильтров и бензонасоса, им приходится работать на пределе мощности.

Некорректная работа мотора может привести к дорогостоящему ремонту машины.

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