Как дотянуть до заправки с пустым бензобаком, рассказал эксперт

В баке еще остается пять-шесть литров топлива.
Снижение скорости и разгон приводят к сжиганию большего количества топлива, поэтому следует выбирать оптимальный маршрут без подъемов и лишних светофоров.
Также эксперт рекомендует отключить всю электронику в авто, закрыть до конца все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха.
«Ездить с пустым баком „категорически не рекомендуется“, но все же некоторые действия рассчитаны только на экстренные случаи», — уточняет он
Езда «на голодный желудок» может стать причиной раннего износа топливной системы. В особенности это касается фильтров и бензонасоса, им приходится работать на пределе мощности.
Некорректная работа мотора может привести к дорогостоящему ремонту машины.