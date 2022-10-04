4 октября
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Автоновости

Желтый как лимон. Что за атмосферный автомобиль «для хорошего покупателя» продают за 2 млн рублей в Барнауле

Chevrolet Camaro 2013 года выпуска продают за 2,4 млн рублей в Барнауле. Владелец уточняет в объявлении на drom.ru, что автомобиль «атмосферный и очень надежный».

Chevrolet Camaro, 2013 года за 2,4 млн рублей
Chevrolet Camaro, 2013 года за 2,4 млн рублей
Drom.ru

Chevrolet Camaro родом из Канады. Его выпустили в 2013 году, а через год его приобрел нынешний владелец.

В объявлении указано, что до покупки у автомобиля было два собственника, которые пользовались машиной два-три месяца. У продавца автомобиль прослужил шесть лет.

Владелец Chevrolet Camaro доволен автомобилем и оценивает его состояние, как идеальное. У него оригинальный кузов лимонного заводского цвета. Отличительная черта — две черные полосы посередине капота. Также у машины родные лобовое стекло и литые диски.

В автомобиле установлены круиз- и климат-контроль, электропривод всех сидений и датчики давления в шинах. В салоне — полная шумовиброизоляция.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 3,6 л, автоматическую коробку передач и 323 лошадиных сил. Он разгоняется всего за 6,7 секунд, а его максимальная скорость — 254 км/ч. В городе же Chevrolet Camaro потребляет 12 л, а за городом — почти 8 литров.

Владелец меняет автомобиль на более дешевый. А «хорошему покупателю» он даже подарит комплект зимних колес.

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