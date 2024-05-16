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Автоновости

Как майский жук: что за зеленый автомобиль продают в Сибири за 9,5 млн рублей

Chevrolet Corvette 1973 года выпуска продают в Красноярске за 9,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за зеленый автомобиль продают в Сибири за 9,5 млн рублей.
Что за зеленый автомобиль продают в Сибири за 9,5 млн рублей.
"Авито"

50 лет назад на выставке IAA во Франкфурте был представлен прототип роторного Corvette со средним расположением двигателя, созданный компанией Pininfarina.

В середине 70-х годов Chevrolet Corvette C3 была уже не такой быстрой, как в начале своего существования, и акцент в ее рекламе сместился с производительности на комфортабельность.

Автомобиль по-прежнему модернизировался каждый год, но теперь моду диктовали не стилисты, а федеральные стандарты безопасности.

В 1973 году носовая часть Corvette была полностью переделана в соответствии с требованием, согласно которому каждый американский автомобиль должен был выдерживать лобовое столкновение на скорости 8 км/ч без повреждений кузова.

Среди внешних изменений следует отметить скромные вентиляционные прорези в передних крыльях, заменившие клетчатые решетки.

Ранее сообщалось, что роскошную моторную яхту продают в Сибири за 3,4 млн рублей.

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