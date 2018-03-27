Из-за нового побора жителям Алтая станет сложнее купить некоторые японские автомобили

Как экономили?

По словам эксперта, решение правительства ударит лишь по одному сегменту рынка ввоза б/у авто. Это машины с объемом двигателя 1,8-2 литра. Как правило, это 7-местные минивэны, 8-местные микроавтобусы, популярный гибрид Toyota Prius и некоторые седаны.

Такие машины традиционно регистрировали на юридические лица, чтобы сэкономить. Так, 5-7-летний автомобиль с таким мотором на юрлицо можно было оформить за 284 тыс. рублей, а на физлицо — 449 тыс. рублей.

После 1 апреля легализовать машину на юрлицо будет стоить на 150 тыс. рублей дороже. Соответственно, выгода пропадает.

Василий Яшкин,

директор компании "Ассорти-Моторс":

— На автомобили такого класса цена в среднем вырастет весьма значительно. Но сомневаюсь, что это заметно снизит объемы ввоза. Люди будут закупать автомобили, которые успели ввести в Россию по старым правилам. Когда через 2-4 месяца они закончатся, часть покупателей все-таки продолжит приобретать такие машины и платить более дорогой "утиль", а часть переключится на более "свежие" экземпляры. Будут ввозить не 5-7-летние авто, а 3-5-летние, и оформлять их на физлицо. Получится дороже, чем раньше, но и машина при этом будет моложе.

В то же время ставки утилизационного сбора для физических лиц останутся неизменными. Исходя из пошлин и величины сбора гражданам выгодно ввозить и регистрировать на себя машины с объемом двигателя до 1,5 литров (и в некоторых случаях от 2 литров). Подробнее о том, кто, как и зачем до сих пор ввозит подержанные легковушки из Японии в Алтайский край, читайте в нашем материале.

Что такое утильсбор и почему его повысили?

Утилизационный сбор — плата, которую российские власти ввели в 2012 году, когда Россия вступила в ВТО. По правилам организации, РФ пришлось снизить пошлины на ввоз автомобилей. В правительстве решили компенсировать потери, придумав собирать с импортеров деньги на утилизацию машин.

Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления стран-участниц ВТО его распространили в том числе на российские автозаводы. Но им стали выдавать промышленные субсидии, которые считаются компенсацией сбора. В 2016 году сбор проиндексировали на 65%.

Базовая ставка утилизационного сбора для легковых машин составляет 20 тысяч рублей, а за грузовую машину или автобус — 150 тысяч рублей. В зависимости от мощности и класса автомобиля при расчете суммы сбора используются повышающие коэффициенты.

С 1 апреля 2018 года на машины с объемом двигателя до 1 литра коэффициенты вырастут на 16%.

Самую популярную категорию автомобилей — с двигателем объемом от 1 до 2 литров— индексация затрагивает сильнее всего: прибавка составит 90%. На машины с мотором от 2 до 3 литров коэффициенты повышают на 49%.

Цель повышения ставок, как отметили в правительстве — создать условия "для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов".

Это отразится на стоимости импортных машин в автосалонах официальных дилеров. Таких немного — лишь 17%. Остальное собирают в России. Например, ввоз новой Toyota Corolla станет для дистрибьютера дороже на 40 тыс. рублей. Соответственно, примерно настолько же увеличится цена для потребителей, пишет drom.ru.

Цитата

Игорь Моржаретто,

автоэксперт (изданию gazeta.ru):

— Утилизационный сбор — замаскированный налог. Потому что нет никакой целевой программы утилизации автомобилей. Все эти деньги идут в бюджет, где растворяются в общей массе. Они никогда не идут на утилизацию.

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