21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Автоновости

Как охладить машину без кондиционера в аномально жаркую погоду

В некоторых случаях, когда кондиционер в машине не работает или его вообще нет, может потребоваться найти альтернативные способы охлаждения салона. Altapress.ru разобрал несколько советов, которые могут помочь вам справиться с жарой в автомобиле.

Жара
Жара
СС0

  1. Откройте окна и люк. Это самый простой способ обеспечить циркуляцию воздуха в салоне. Однако, если на улице очень жарко, это может не сильно помочь.

  2. Используйте вентилятор. Если у вас есть электрический вентилятор, вы можете направить его на себя, чтобы создать поток прохладного воздуха. Это может быть эффективным способом охлаждения, особенно если вы находитесь в пробке или медленно двигаетесь по городу.

  3. Включите обдув. Включите максимальный обдув, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха внутри автомобиля. Это поможет снизить температуру в салоне, но не так эффективно, как кондиционер.

  4. Остановитесь в тени. Если есть возможность, припаркуйте автомобиль в тени деревьев или зданий. Это позволит избежать прямого воздействия солнечных лучей и немного снизит температуру внутри машины.

  5. Избегайте парковки на солнце. Старайтесь не оставлять машину на открытом солнце, особенно в жаркие дни. Если возможно, паркуйтесь в тени или под навесом.

  6. Закройте окна и люки. После того как салон охладится, закройте все окна и люки, чтобы сохранить прохладу внутри.

  7. Положите лед в салон. Если у вас есть доступ к льду, положите его в салон. Лед будет таять и охлаждать воздух вокруг себя.

  8. Проветривайте машину перед поездкой. Перед тем как отправиться в путь, откройте все двери и окна на несколько минут, чтобы проветрить салон и снизить начальную температуру.

  9. Отключите все источники тепла. Выключите печку, обогрев сидений и другие функции, которые могут выделять тепло.

Эти методы не заменят кондиционер полностью, и они могут быть менее эффективными в условиях сильной жары. Если у вас есть проблемы с кондиционером, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость