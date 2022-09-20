20 сентября
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Автоновости

Какие автопроизводители остались на отечественном рынке в 2022-м — обзор

Многие автобренды, работавшие в России, в 2022 году оказались в «подвешенном» состоянии. Awtonews выяснил, кто из производителей все-таки удержался на плаву в России.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Недавно корреспонденты портала узнали, что в Подмосковье — на одном из складов — находится партия новых Audi. Хотя эта марка ранее остановила поставку машин в РФ.

Mitsubishi, наоборот, не заявляли об остановке бизнеса в России. Но сборку авто этого бренда в Калужской области пока свернули.

Утверждается, что Hyundai, Kia и Genesis также продолжают собирать в Калининградской области. Но в будущем могут быть трудности с комплектующими.

Кроме того, работу в России продолжают Geely, Haval, Chery, Mazda, Lexus, Toyota и Nissan.

Ранее стало известно, что в Барнаул отказались привозить новые трамваи.

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