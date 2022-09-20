Недавно корреспонденты портала узнали, что в Подмосковье — на одном из складов — находится партия новых Audi. Хотя эта марка ранее остановила поставку машин в РФ.
Mitsubishi, наоборот, не заявляли об остановке бизнеса в России. Но сборку авто этого бренда в Калужской области пока свернули.
Утверждается, что Hyundai, Kia и Genesis также продолжают собирать в Калининградской области. Но в будущем могут быть трудности с комплектующими.
Кроме того, работу в России продолжают Geely, Haval, Chery, Mazda, Lexus, Toyota и Nissan.
Ранее стало известно, что в Барнаул отказались привозить новые трамваи.