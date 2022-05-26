Капсула времени. В Барнауле продается ретро-седан Nissan Bluebird, принадлежавший японскому таксисту

Серо-оливковый Nissan Bluebird, выпущенный в 1985 году, продается в Барнауле за 265 тыс. рублей. Запчасти в авто оригинальные, уверяет автор объявления на drom.ru . По его словам, в машине «сделана вся подвеска», «откапитален» движок, а еще стоят новые диски и резина.

Серо-оливковый Nissan Bluebird, выпущенный в 1985 году, продается в Барнауле за 265 тыс. рублей.

Всего у ретро-Nissan Bluebird было три владельца, в том числе «таксист в Японии и дедушка из села».

По словам продавца, детали в «праворуком» автомобиле оригинальные: «Найти запчасти на Nissan Bluebird не так просто. А если отыскал, то это на 100% оригинал. Они у продавцов лежат по 30 лет на полке, под слоем пыли».

Коробка передач у машины автоматическая. Привод — задний. Объем двигателя составляет 1,6 литра, а мощность — 85 лошадиных сил.

Пробег винтажного Nissan — 118 тыс. километров.

«В авто поменяли пластик, который был испорчен. Установили „родной“ карбюратор. Сделали химчистку салона <…> Еще есть что поправить для полного стока, но это уже не моя история. Отдадим в хорошие руки», — подытожил автор объявления на drom.ru.

Он добавил, что Nissan Bluebird «доедет хоть куда».

Кстати, в Барнауле также продают «жемчужину» советского автопрома — «Москвич». Подробнее об этом — в нашем обзоре.