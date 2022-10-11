Количество дорогостоящих авто резко подскочило в Алтайском крае

По словам Сметанникова, бюджет края должны пополнить 2,167 млн рублей транспортного налога. Его начислили 505 тыс. жителей, владеющих 743 тыс. единиц автотехники.
По словам замглавы, в регионе 628 тыс. легковушек. Из них 523 тыс. — мощностью до 150 лошадиных сил.
«Средний платеж одного налогоплательщика по этому налогу составил 4291 рубль», — уточнил Сметанников.
Люди стали чаще покупать авто с более высокой мощностью двигателя, отметил он. Так, количество машин в двигателем более чем на 100 лошадиных сил повысилось на 18,6 тыс.
В Алтайском крае на 418 единиц увеличилось число авто дороже 3 млн рублей.
«Дорогостоящими машинами в регионе владеют 1704 человека. Максимальная сумма транспортного налога составила 227,5 тыс. рублей», — подытожил Сметанников.