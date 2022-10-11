Количество дорогостоящих авто резко подскочило в Алтайском крае

Общее число автомобилей увеличилось почти на 3 тыс. в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом, пишет amic.ru со ссылкой на замглавы регионального управления налоговой службы Сергея Сметанникова.

По словам Сметанникова, бюджет края должны пополнить 2,167 млн рублей транспортного налога. Его начислили 505 тыс. жителей, владеющих 743 тыс. единиц автотехники.

По словам замглавы, в регионе 628 тыс. легковушек. Из них 523 тыс. — мощностью до 150 лошадиных сил.

«Средний платеж одного налогоплательщика по этому налогу составил 4291 рубль», — уточнил Сметанников.

Люди стали чаще покупать авто с более высокой мощностью двигателя, отметил он. Так, количество машин в двигателем более чем на 100 лошадиных сил повысилось на 18,6 тыс.

В Алтайском крае на 418 единиц увеличилось число авто дороже 3 млн рублей.

«Дорогостоящими машинами в регионе владеют 1704 человека. Максимальная сумма транспортного налога составила 227,5 тыс. рублей», — подытожил Сметанников.

Между тем в Барнаул хотят привезти трамваи из Белоруссии.