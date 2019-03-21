«Кому дать рубль и за что?»: в алтайском минтрансе пока не готовы поддержать сельских перевозчиков

В минтрансе Алтайского края обсуждают с сообществом автобусных перевозчиков, как правительство региона может поддержать работающих на внутрирайонных маршрутах предпринимателей. Однако пока у властей больше вопросов по этой теме, чем ответов, рассказал altapress.ru замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Почему властям непросто поддержать перевозчиков

По словам Коровина, у правительства есть деньги на то, чтобы поддержать отрасль автобусных перевозок между селами в Алтайском крае. Но очевидного и действенного механизма никто пока предложить не может.

Дмитрий Коровин,

замминистра транспорта Алтайского края:

Кому дать, условно, рубль? За что и когда? А если он одного человека везет? Каков вообще спрос на услугу? Сколько денег водитель сдает в кассу, а сколько нет? Если мы вводим социальные маршруты, то для кого? Ответов пока нет, проработать их достаточно сложно.

Еще один проблемный вопрос — а смогут ли перевозчики вообще претендовать, например, на субсидии, положенные на обновление автопарка? Для этого нужно не иметь долго по налогам и трудоустраивать сотрудников в штат. Таким условиям соответствуют далеко не все игроки рынка, считает Коровин.

Автобусы в Белокурихе. fotobus.msk.ru

Почему перевозчики уходят с рынка

Дмитрий Коровин,

замминистра транспорта Алтайского края:

Маршрутная сеть сжимается не потому, что мы ее сжимаем. Пассажиров становится меньше. Условно, за тысячу рублей они не поедут, а за 50 поедут, но этого не хватит, чтобы заправить автобус.

Пассажиропоток падает по нескольким причинам, объясняет чиновник:

стали доступнее личные автомобили. За последние 12 лет в регионе добавилось 320 тыс. новых машин,

интернет-магазины и госуслуги в электронном виде позволили отказаться от части поездок,

конкуренцию автобусам составили нелегальные перевозчики и сервисы поиска попутчиков типа BlaBlaCar.

Чтобы получить более глубокое представление о том, в каком финансовом состоянии находятся предприниматели из этой сферы и какой потенциал есть у внутрирайонных перевозок, минтранс готовит для сельских муниципалитетов документ-шаблон. По нему местные власти должны собрать массив данных — сколько человек живет в каждой деревне, куда и как часто им нужно ездить и т. д.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Настасья Коваленко

Анализ этой информации позволит понять, будет ли эффективной поддержка перевозчиков за счет краевого бюджета. Такую работу ведут по поручению губернатора края Виктора Томенко, подчеркнул Дмитрий Коровин.

Почему перевозчиков просят поддержать материально

В начале 2019 года эту тему публично подняла депутат АКЗС от Рубцовска Ирина Шудра. Она заявила, что автобусные перевозки в Алтайском крае находятся в кризисе, и сильнее всего его ощущают на себе перевозчики, работающие на внутрирайонных маршрутах. Подвижной состав у них, как правило, выработал ресурс.

Финансовое состояние многих предприятий, в том числе муниципальных, настолько плохое, что они банкротятся и уходят с рынка. Маршрутная сеть сокращается. Скудные бюджеты муниципалитетов не позволяют поддержать перевозчиков, поэтому в АКЗС собираются подготовить программу поддержки автобусных перевозчиков.

О том, что подобная программа нужна на федеральном уровне и как помочь деградирующей транспортной системе Барнаула, в интервью altapress.ru говорил руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.