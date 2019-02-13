«Иначе будем ходить пешком»: депутаты думают, как спасти сельских перевозчиков на Алтае

В Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) собираются подготовить программу поддержки автобусных перевозчиков, работающих в сельских районах региона. Им требуются субсидии, в том числе на обновление парка, рассказала altapress.ru депутат от ЛДПР Ирина Шудра.

Почему перевозчикам нужно помогать

Автобусные перевозки в Алтайском крае находятся в кризисе, и сильнее всего его ощущают на себе перевозчики, работающие на внутрирайонных маршрутах. Подвижной состав у них, как правило, выработал ресурс. Финансовое состояние многих предприятий, в том числе муниципальных, настолько плохое, что они банкротятся и уходят с рынка. Маршрутная сеть сокращается. Скудные бюджеты муниципалитетов не позволяют поддержать перевозчиков, говорит Ирина Шудра.

Ирина Шудра,

депутат АКЗС:

Люди на приемах постоянно жалуются на работу транспорта. Многие не могут выбраться из своего села. Если мы сейчас не поддержим отрасль, люди не смогут перемещаться между селами. Не нужно забывать: край у нас аграрный, 44% населения живут в сельской местности, и такие проблемы нельзя оставлять без внимания. Не поддержим перевозчиков — будем пешком ходить.

По словам депутата, многие коллеги по АКЗС поддерживают ее позицию. В том числе в похожем ключе высказывался председатель заксобрания Александр Романенко. Краевые парламентарии намерены собрать рабочую группу и разработать программу поддержки.

Автобусы в Заринске. altapress.ru

Как хотят помочь перевозчикам

В качестве основы Ирина Шудра предлагает взять аналогичную программу на 2013−2018 годы. Ее разработали в ассоциации автомобильных перевозчиков Алтая и бывшем транспортном управлении Алтайского края в 2012 году. Однако власти ее так и не приняли.

Документ есть в распоряжении altapress.ru. Согласно нему, за 5 лет в отрасль предлагали вложить 2,2 млрд рублей. Из них 700 млн рублей из краевого бюджета, 300 млн — доля муниципалитетов, остальное — внебюджетные источники.

На эти деньги предлагалось закупить 1,5 тыс. новых автобусов, а также субсидировать работу перевозчиков в сельских районах. Составители программы предполагали, что это должно было помочь ввести 50 новых маршрутов и увеличить охват сети на 30%, которая с 2008 по 2012 годы сократилась более чем вдвое.