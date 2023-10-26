Контрафактное автомобильное масло заполонило российские магазины

Рынок автомобильных масел в России на 30-50% состоит из контрафактной продукции, пишут "Известия".

Моторные масла внесены в перечень товаров, которые разрешены к ввозу в РФ по каналам параллельного импорта. Но такая продукция поставляется в небольших объемах.

Ушедшие с рынка владельцы известных брендов не предъявляют претензий. То есть пропали те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, указывает Газета.Ru.

Цифра

Между тем в январе — сентябре таможенные органы России выявили 3,2 млн единиц контрафакта.

В 2021 году правительство Алтайского края и «Газпром нефть» заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Это позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя, сообщали власти. Закупка напрямую у производителя гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность.