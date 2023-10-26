28 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

Контрафактное автомобильное масло заполонило российские магазины

Рынок автомобильных масел в России на 30-50% состоит из контрафактной продукции, пишут "Известия".

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Моторные масла внесены в перечень товаров, которые разрешены к ввозу в РФ по каналам параллельного импорта. Но такая продукция поставляется в небольших объемах.

Ушедшие с рынка владельцы известных брендов не предъявляют претензий. То есть пропали те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, указывает Газета.Ru.

Цифра

Между тем в январе — сентябре таможенные органы России выявили 3,2 млн единиц контрафакта.

В 2021 году правительство Алтайского края и «Газпром нефть» заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Это позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя, сообщали власти. Закупка напрямую у производителя гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость