Лишенный прав алтайский водитель на ВАЗовской "шестерке" протаранил фургон с хлебом

Авария в Майминском районе. 28 апреля 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. Авария в Майминском районе. 28 апреля 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. Авария в Майминском районе. 28 апреля 2018 года. Фото : 04.мвд.рф.

Авария случилась около 16:05 28 апреля. Как оказалось, управлявший "шестеркой" мужчина был лишен права управления транспортным средством. Полиция привлекла виновника аварии к административной ответственности.

Кроме того, в онтошении его был составлен административный протокол по статье о Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения".

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Тогда же в субботу около 23:15, на 523 километре Чуйского тракта 18-летний житель Шебалинского района, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ-21011 выехал на "встречку" и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser, под управлением 58-летнего жителя Майминского района.

Из-за аварии в больницу доставили с травмами водителя и пассажира ВАЗа.

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