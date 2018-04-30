Лишенный прав алтайский водитель на ВАЗовской "шестерке" протаранил фургон с хлебом

В Республике Алтай 36-летний житель Кызыл-Озека на ВАЗ-2106 на горной дороге в Майминском районе выехал на встречную полосу, где врезался в фургон, перевозивших хлеб. В результате аварии водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в больницу.
Авария случилась около 16:05 28 апреля. Как оказалось, управлявший "шестеркой" мужчина был лишен права управления транспортным средством. Полиция привлекла виновника аварии к административной ответственности.
Кроме того, в онтошении его был составлен административный протокол по статье о Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения".
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Тогда же в субботу около 23:15, на 523 километре Чуйского тракта 18-летний житель Шебалинского района, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ-21011 выехал на "встречку" и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser, под управлением 58-летнего жителя Майминского района.
Из-за аварии в больницу доставили с травмами водителя и пассажира ВАЗа.
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