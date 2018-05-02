Маленький ангел предупреждал барнаульских водителей об опасности

Ребенок в костюме ангела напоминал водителям Барнаула о соблюдении правил дорожного движения. Такую акцию провели полицейские города, сообщает региональное управление МВД.
Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф.
Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф.
Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф.
Полицейские подчеркивают: акция была призвана напомнить водителям о главным ценностях и радостях, которые они могут разрушить, если не будут соблюдать правила на дороге.
Ангелок вручал водителям и пешеходам воздушные шары и большое красное сердце как символ жизни и любви.
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