Маленький ангел предупреждал барнаульских водителей об опасности

Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф. Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф. Ангел и водители. Фото : 22.мвд.рф.

Полицейские подчеркивают: акция была призвана напомнить водителям о главным ценностях и радостях, которые они могут разрушить, если не будут соблюдать правила на дороге.

Ангелок вручал водителям и пешеходам воздушные шары и большое красное сердце как символ жизни и любви.

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