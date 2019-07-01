МЧС закрыло еще один участок трассы «Сибирь»

Из-за разрушения дорожного полотна перекрыто движение транспорта по автодороге «Сибирь» Р-255. Ограничения для всех видов транспорта действуют в Тулунском районе Иркутской области, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Специалисты МЧС сообщают, что дорогу восстанавливают, но пока передвигаться по ней нельзя. Жителям рекомендуют пользовать воздушным транспортом или железной дорогой.

Также на данный момент действует ограничение движения для грузового транспорта на участке 1 277 км по 1 427 км и для всех видов транспорта с 1 379 по 1 371 км, в город Тулун — с 1 491 по 1 493 км.

Для предупреждения многокилометровых пробок, сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам и дальнобойщикам отказаться от поездок в сторону Тулуна в обоих направлениях.

Что произошло?

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек (в т.ч. 2681 ребенок), 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков, сообщает областной главк МЧС.

В район ЧС в Иркутской области направлено 1,3 тыс. военнослужащих. Они будут расчищать территорию, следить за биологической обстановкой в районах паводка, оказывать медпомощь населению и эвакуировать пострадавших.