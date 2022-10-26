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Автоновости

Mercedes продает свой завод в Подмосковье

Компания «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус», принадлежащая немецкой Mercedes-Benz AG, продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье. Об этом сообщают «Ведомости».

Mercedes.
Mercedes.
СС0

Потенциальный покупатель Mercedes — дилерский холдинг «Автодом». Источник «Ведомостей» сообщает, что сделку между сторонами анонсируют 26 октября.

Другие источники издания допускают, что компания может предусматривать опцион. Тогда Mercedes-Benz AG сможет вернуть владение заводом в течение определенного времени.

Напоминаем, что Mercedes открыл завод в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорский район Подмосковья) 3 апреля 2019 года.

На открытии присутствовали президент РФ Владимир Путин и председатель правления Daimler Дитер Цетше

Mercedes остановил выпуск машин в Подмосковье и импорт в Россию в начале марта 2022 года.

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