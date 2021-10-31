Международный день автомобилиста-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем автомобилиста в прозе
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!
С Днем автомобилиста! Желаю хорошей и безопасной дороги, а самое главное, чтобы поездка была в удовольствие!
Сердечно поздравляю тебя с Днем автомобилиста. Пусть для тебя все дороги в этой жизни будут открыты, пусть в любом начинании тебе горит только зеленый свет, пусть жизнь, как и любая поездка, приносит только радость, покой, позитив и улыбку. Желаю здоровья и счастья!
Поздравления с Международным днем автомобилиста в стихах
Пусть везет вам на дороге,
И горит зеленый свет.
В День водителя желаю
Много личных вам побед.
Пусть погода будет ясной,
Поворот всегда туда,
Пусть удача за баранкой
Не оставит никогда!
День водителя сегодня
Отмечаем всей страной.
Желаем легкой вам дороги
Под путеводною звездой!
Пускай за каждым поворотом
Вас счастье и удача ждет!
Пускай любовь, добро, забота
В вашей семье всегда живет!
Ни гвоздя тебе, ни жезла,
Массажер крутой на кресло,
Чтоб любимая машина
Меньше кушала бензина.
С праздником тебя, всех благ,
Быть все время при деньгах,
И, конечно, при колесах,
Быстро чтоб решать вопросы!
Поздравления с Международным днем автомобилиста в смс
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Чтоб сотрудник ДПС
С курса вашего исчез!
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждет тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увел
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шел.
Желаю тебе лишь зеленого света,
Отличной дороги зимою и летом,
Поломок не ведать, аварий не знать,
ГАИ на маршруте вовек не встречать,
Попутного ветра, комфорта в пути.
Всегда с настроеньем баранку крути!