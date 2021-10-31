Международный день автомобилиста-2021. Поздравления в прозе, стихах и смс

Пусть везет вам на дороге,

И горит зеленый свет.

В День водителя желаю

Много личных вам побед.



Пусть погода будет ясной,

Поворот всегда туда,

Пусть удача за баранкой

Не оставит никогда!

День водителя сегодня

Отмечаем всей страной.

Желаем легкой вам дороги

Под путеводною звездой!



Пускай за каждым поворотом

Вас счастье и удача ждет!

Пускай любовь, добро, забота

В вашей семье всегда живет!