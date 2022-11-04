«Мы не автоледи»: жительницы Барнаула рассказали, что расстраивает их за рулем

Женщины за рулем сегодня никого не удивляют. Тем не менее многие из них ежедневно сталкиваются с неоднозначными ремарками в свой адрес. Мы спросили у девушек- водителей, какие высказывания приходится слышать чаще всего и как они реагируют на стереотипы о женском вождении.

Полина:

Раздражает, что если кто-то тупит за рулем, то это якобы обязательно девушка.

Анжелика:

Мужчины очень презрительно относятся к девушкам за рулем. На дорогах часто ремарки про «купила права». Я связана со сферой авторемонта. Вы бы видели удивленный взгляд, когда я, девушка, консультирую мужчин по поводу ремонта.

Светлана:

Автоледи. Вот это слово больше всего не нравится. Я — водитель.

Екатерина:

Очень обижает, когда заявляют, что я права купила. Как правило, говорят так те, кто подрезает, перестраивается без поворотников, выезжает на перегруженный перекресток и так далее.

Водитель за рулем. СС0

Ольга:

У меня довольно дорогой, красивый и яркий автомобиль. Он привлекает внимание. Сама я воплощение всех автостереотипов — миниатюрная симпатичная блондинка. Мне четвертый десяток, на авто заработала сама, но выгляжу слегка за 20. И самое раздражающее лично меня — конспирологические теории насчет того, как именно мне достался автомобиль.

Надежда: