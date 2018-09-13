Минэнерго призвало субсидировать цены на бензин досрочно

Минэнерго предложило начать субсидировать цены на бензин досрочно — не с января 2019 года, а с октября этого года, сообщает РБК .

Весной правительство планировало, что субсидия в виде обратного акциза появится только со следующего года и позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за увеличения акцизов и НДС. Но макроусловия серьезно изменились, чиновники «все пересчитали» и поняли, что принимать меры нужно раньше.

«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — заявил источник агентства.

Другой собеседник издания объясняет, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Введение субсидий в октябре позволит избежать слишком резкого роста цен на заправках.

Мнения экспертов

Представитель Минфина РФ отметил, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, эти расходы не заложены в законе о бюджете.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сказал изданию, что пока решения о досрочном введении демпфирующей надбавки не принято, но правительство постоянно мониторит ситуацию и обладает арсеналом всех необходимых инструментов для стабилизации розничных цен, если ситуация начнет драматически меняться.