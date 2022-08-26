4 млрд рублей нужно Барнаулу для полного обновления транспорта

Всего в Барнауле есть 81 маршрут, 11 из которых обслуживают муниципальные перевозчики.
Ежедневно в столице региона в среднем совершается 250 тыс.поездок. Ежесуточное количество пассажиров — 125−170 тыс. человек.
Помимо обновления транспортных средств, перед городскими властями стоит задача внедрения новой схемы работы общественного транспорта.
«Схема предполагает достаточно серьезные изменения в маршрутной сети, в направлениях движения — например, закрывает проблемы, связанные с новыми микрорайонами. Но до ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Ленина принять и применить эту схему на сегодняшний день не представляется возможным», — рассказал Шеломенцев «Толку».
Ранее Шеломенцев рассказал, что идея о запуске трамваев по Павловскому тракту закладывается в генплан Барнаула.