26 августа
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Автоновости

4 млрд рублей нужно Барнаулу для полного обновления транспорта

Для обновления транспорта и системы его работы потребуется 4 млрд рублей, заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Общественный транспорт в Барнауле.
Общественный транспорт в Барнауле.
Михаил Хаустов

Всего в Барнауле есть 81 маршрут, 11 из которых обслуживают муниципальные перевозчики.

Ежедневно в столице региона в среднем совершается 250 тыс.поездок. Ежесуточное количество пассажиров — 125−170 тыс. человек.

Помимо обновления транспортных средств, перед городскими властями стоит задача внедрения новой схемы работы общественного транспорта.

«Схема предполагает достаточно серьезные изменения в маршрутной сети, в направлениях движения — например, закрывает проблемы, связанные с новыми микрорайонами. Но до ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Ленина принять и применить эту схему на сегодняшний день не представляется возможным», — рассказал Шеломенцев «Толку».

Ранее Шеломенцев рассказал, что идея о запуске трамваев по Павловскому тракту закладывается в генплан Барнаула.

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