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Автоновости

Мощный пикап для большой семьи продают в Сибири за 15 млн рублей

Chevrolet Silverado 6.2 AT, 2018 года выпуска продают в Красноярске за 15 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Мощный пикап для большой семьи продают в Сибири за 15 млн рублей.
Мощный пикап для большой семьи продают в Сибири за 15 млн рублей.
"Авито"

Chevrolet Silverado 6.2 AT, 2018 — это мощный и надежный пикап от американского автопроизводителя Chevrolet.

Silverado имеет просторный салон с удобными сиденьями и большим количеством места для пассажиров и груза. В нем есть все необходимое для комфортной поездки: современная мультимедийная система с большим экраном, удобные элементы управления и множество других функций.

Внешний вид автомобиля также заслуживает внимания. Современный дизайн, плавные линии и элегантные формы придают автомобилю стильный и современный вид.

В целом, Chevrolet Silverado является отличным выбором для тех, кто ценит мощность, надежность и комфорт. Он подходит как для повседневной езды, так и для дальних поездок или активного отдыха.

Автомобиль оснащен двигателем V8 объемом 6,2 литра, который обеспечивает отличную динамику и проходимость на любых дорогах.

Ранее сообщалось, что гоночную Lada продают в Сибири за 7,5 млн рублей.

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