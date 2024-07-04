Мощную белую машину продают в Барнауле за 1,5 млн рублей

Пробег у авто — 110 тыс. км. Привод — передний, руль правый.
Комплектация — 1.8 X HID selection.
Салон не затертый.
Подробности — в объявлении.
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В Барнауле за 1,5 млн рублей продают нежно-белую Toyota Wish, 2011. Как сообщает владелец, машина имеет отличную динамику разгона и набора скорости.
Пробег у авто — 110 тыс. км. Привод — передний, руль правый.
Комплектация — 1.8 X HID selection.
Салон не затертый.
Подробности — в объявлении.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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